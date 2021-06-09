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午後強對流今起連灌4天　中南部恐「大量降雨」時間曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲午後防雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（9日）至周六午後易有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨，近山區及部分平地受影響，有劇烈天氣發生的機率；周五起南海有熱帶擾動發展，將導致南海的西南氣流增強，約於下周一前後抵達台灣附近，配合仍在北部海面徘徊的梅雨鋒，將有連續幾天為中南部帶來大量降雨的條件。

氣象局表示，今台灣仍位於潮濕的東南風環境內，大氣環境還是不穩定，東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖大多為多雲，不過午後雷陣雨發展的仍會較為明顯，尤其各地山區及中南部地區午後降雨機率高，容易出現局部大雨及短時強降雨，大雨的區域較偏向於山區；各地高溫約30至33度，不下雨時較為悶熱。

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氣象局預報，周四太平洋高壓仍弱，台灣在水氣較多的東南風環境內，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，各地山區及中南部地區午後有局部大雨發生的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區域預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周五至周日太平洋高壓略增強，高溫稍上升，風向由東南風漸轉偏南風，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，周日南部也有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，下周一、下周二西南風影響，水氣增多，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，目前南海為低壓區環境，有醞釀成熱帶系統的趨勢，目前資料顯示其向海南島、兩廣移動的機率較高，使得下周台灣附近轉為西南風環境；對於熱帶系統的發展、動向及後續西南風的強弱，不確定性仍大，請留意氣象局的最新天氣預報。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬850百帕風場圖顯示，周五20時南海有熱帶擾動（下圖左）發展；下周一20時西南氣流增強，並已抵達台灣（下圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六梅雨鋒面北移，各地天氣晴朗、白天炎熱，台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨，近山區及部分平地受影響，有劇烈天氣發生的機率；周日天氣型態仍類似，但午後對流的範圍稍擴大。

吳德榮提醒，周五起南海有熱帶擾動發展，大致往西北朝海南島、廣西一帶進入大陸，將導致南海的西南氣流增強，約於下周一前後抵達台灣附近，配合仍在北部海面徘徊的梅雨鋒，將有連續幾天為中南部帶來大量降雨的條件；但此為4天之後至10天的模式模擬，無論是熱帶擾動的動向，或是西南氣流抵達台灣附近的時間及強度，各國模式皆有差異，故其時空分布，模擬仍持續調整中，尚不宜遽下定論，應密切觀察。

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