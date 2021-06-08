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台灣上空沒大人！午後防雷雨彈　擾動發展、西南氣流恐抵達時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲吳德榮提醒，今至周六午後易有強對流發展，帶來局部陣雨成雷雨，近山區及部分平地受影響，仍有劇烈天氣發生的機率。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

午後防雷雨彈！氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，約周五起南海有熱帶擾動發展，將導致西南氣流增強，並於下周一起抵達台灣附近，有為中南部帶來明顯降雨的機率。天氣風險公司總經理彭啟明則說，未來這幾天台灣上空沒大人在掌控，很像陷入三不管地帶，但預計下周開始就會有點改變，夏天也快到了，很容易有颱風會生成。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周午後雷陣雨為主，預報各地都有機會，今天（8日）到周四要留意午後山區可能局部大雨，中南部近山區平地午後也可能局部大雨；周五、周六吹偏東南風到南風，除了午後雷陣雨外，花東、恆春半島也有局部短暫雨；周日、下周一吹西南風，南部有些水氣。

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至於未來是否易有熱帶擾動發展，陳伊秀分析，電腦模式做在南海附近有擾動發展，時間點可能落在周五到周日，而屆時南海到菲律賓東方海面是一個低壓帶，擾動是否會發展還要再觀察。

天氣圖。 （圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。 （圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六梅雨鋒逐漸北移，但台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有強對流發展，帶來局部陣雨成雷雨，近山區及部分平地受影響，仍有劇烈天氣發生的機率，應注意氣象局發布的特報。

吳德榮說，各國模式模擬顯示，本周末期、約周五起南海有熱帶擾動發展，大致往西北朝海南島、兩廣一帶登陸，將導致西南氣流增強，並於下周一起抵達台灣附近，有為中南部帶來明顯降雨的機率；但此為6天之後的模式模擬，無論是熱帶擾動的動向，或是西南氣流抵達台灣附近的時間、強度，各模式皆有其不確定性，故尚不宜遽下定論，應持續觀察。

彭啟明表示，近期整體而言偏南風，很容易有些午後熱對流，未來這幾天簡單說台灣上空沒大人在掌控，因太平壓高壓整個後退，鋒面北抬，西南風有點要到可是又沒到，台灣很像陷入三不管地帶，預計周末有些低壓會發展，同時看看西南季風或高壓什麼時候啟動。

彭啟明說，這周屬於三不管地帶，並沒有太大系統影響，但預計下周、6月中下旬開始就會有點改變，夏天也快到了，很容易有颱風會生成，如果這次有淹水各方面災情，要趕快做好準備，不要等下一個颱風來又淹水了。

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