「把莫德納留給需要的人」！美女醫曝打2劑AZ心情：像排iPhone，超快樂的

▲吳欣岱醫師喊話要醫護同仁趕快去施打疫苗。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

隨著民眾AZ疫苗接種率提升，不良事件通報也變多，2日才出現首例打完AZ疫苗後，引發血栓併血小板低下症後群之案例。7日再傳出，一名30多歲女性打完疫苗後牙齦流血、四肢瘀青。不過，AZ疫苗真得不優嗎？美女醫師吳欣岱在臉書分享自己打完2劑後的狀態，打趣地說「打完兩劑的AZ之後現在覺得超快樂的呢」。

美女醫師吳欣岱今（8）日在臉書分享表示，指前一陣子疫苗比較搶的時候，有些醫療人員紛紛呼籲大家打到疫苗不要公開在社群媒體，以免造成打不到的人有相對剝奪感，但現在陸續又聽到很多疫苗的謠言和很多人在搶覺得比較好的莫德納。

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吳欣岱也分享打完2劑AZ疫苗的狀況，直呼「現在覺得超快樂的呢。大家平常沒有在排預售iPhone的應該可以理解早買早享受的道理吧～特別是醫療人員。」同時也不忘呼籲網友，將莫德納留給孕婦、免疫疾病相關及有血栓病史的人打吧，人家才是真的需要的人！

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「為我家的孕婦感謝吳醫師（跪）」、「謝謝吳醫師的呼籲，為其他的民眾爭取莫德納疫苗」、「很另類的宣導方式」、「人美心美的外科醫生」。

同時也有醫護人員分享打完AZ疫苗後狀況，直呼「打完AZ，副作用（發燒39.5度）結束就上工了！早上剛結束線上物理治療」、「我也打完兩劑了，覺得像是吃了無敵星星一樣」。