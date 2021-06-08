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旅行社老闆嘆「連海都封了」　200萬裝潢新餐館慘遇疫情爆發

▲尚海旅行社老闆雷震洲從事旅遊業30年，今年等不到產業復甦，再受本土疫情重擊。（圖／業者雷震洲提供）

▲雷震洲感嘆此波疫情對觀光產業的殺傷力，讓人完全看不到未來。（圖／受訪者提供）

記者潘姿吟／台北報導

疫情海嘯第一排的觀光旅遊「慘」業，在一波波報復性旅遊消費潮後，業者無不以為黎明將至、產業可望復甦，卻沒想到，本土疫情大爆發，這一次，完全被黑暗圍繞，看不到燈塔的光，不知道該航向何方？

尚海旅行社」老闆雷震洲，從事旅遊業30年，樂觀開朗的他總笑臉迎人，「即使是跑了100次的行程，只要客人不同，就會有100種不同的風景。」他說以前的低潮期，總覺得再努力一下，應該可以撐得過去，「但這一次，連人都沒有！」他從來沒想到，這一次，完全看不到未來！

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「這一次」究竟多嚴重？他苦笑：「連『海』都封了！」以往此時，海域旅遊活動正如火如荼開始，「這一次」全部歸零。

只要一靠近海　海巡就來問候

「我家後面就是太平洋！」雷震洲是蘇澳人，退伍後離家至台北的旅行社闖蕩，直到2000年因母親過世返鄉陪伴父親期間，發現在地旅遊商機而創業，不僅成為龜山島賞鯨船第一家民營業者，後來更轉型提供在地旅遊，與朋友一起打造了蘇澳第一家旅行社，希望讓更多人看見蘇澳的海，藉此推動海洋產業鏈轉型。

展開「新討海人生」的他，以海上運動遊程，如：浮潛、SUP、日出獨木舟、帆船、海釣……等，教大家和海相處的秘訣。

每年5月，正是準備邁入旺季的時候，不過，「這一次」什麼都做不了，「因為只要一靠近海，海巡就來問候。」有別於2003年的SARS與去年的疫情，三級防疫、嚴防任何群聚的可能，結果，山也不能去、海也不能靠近，人人只能宅在家。

旅遊業點子王　窮則變變則通

觀光旅遊業賣得是體驗，絕對是一門高度人與人接觸的行業。雷震洲認為，旅遊的本質是「玩」，愛玩的他投入至深，不斷地開發旅遊產品，從來沒想過轉行。

他回顧早年，龜山賞鯨船推出5年便蓬勃發展，同業暴增至10多家，爾後也曾投入衝浪市場，雖然僅3年已成了紅海，他仍正面看待，「旅遊業本來就是這樣，當一個產品成熟就該退場。」他永遠衝在最前面，不管是考SUP教練還是滑雪教練證照，夏天帶大家玩水、冬天出國滑雪。

對他而言，旅遊不只是生計也是生活。因為固定的客戶都成了不錯的朋友、因為水上活動愛好者缺乏一個停留的好處去，今年初，他大膽投資200萬元成立餐酒館「蘇澳海派生活館」，沒想到，5/1剛裝潢好就遇到本土疫情失控，做一天賠一天，怎麼撐下去？

▲尚海旅行社老闆雷震洲從事旅遊業30年，今年等不到產業復甦，再受本土疫情重擊。（圖／業者雷震洲提供）

▲雷震洲投資200萬開餐酒館，沒想到才剛裝潢好，本土疫情就大爆發。（圖／受訪者提供）

「只好另外找事做！」雷震洲觀察，蘇澳鄰近南方澳，海鮮銷售量呈倍數成長，「如果跟著做海鮮直送呢？」非漁業本業的他評估自身完全沒有優勢，更何況，目前全島物流大塞車、包材物料、食材保鮮等，無一不是問題，冷藏冷凍宅配完全動不了。

全島物流塞車　完全無計可施

既然無力可施，雷震洲乾脆停下步伐。問他都在做什麼？他說看看文章，反覆思量可能的差異化產品，以及每天研發海鮮料理，「至少為再出發，儲備能量。」等待哪一天，他的海味廚房開張，迎接旅客。

採訪結束，請雷震洲準備幾張照片，沒想到等來他的回訊：「我找不到憂鬱的表情！」訊息一一作響，每一張照片都是歡樂的海上遊程回憶，無法反映市井小民的苦悶，可樂天的他卻說：「水深火熱還是要笑！」

最後，他再傳來一張港邊的日常，順手買的「現流仔」紅飛刀魚，因為疫情影響，海鮮餐廳停業不收貨，漁家們只好半價求售，「是呀！漁民也受影響了！」如果台灣繼續停止轉動，日子該怎麼過？他語中喃喃，「也許就把海味廚房送到出不了門的旅人家中，我來準備南方澳組合。」但是，低溫物流塞車這個大問題，又把他拉回殘酷的現實世界。

▲尚海旅行社老闆雷震洲從事旅遊業30年，今年等不到產業復甦，再受本土疫情重擊。（圖／業者雷震洲提供）

▲雷震洲著手研發海鮮料理，希望把「南方澳組合」送到出不了門的旅人家中。（圖／受訪者提供）

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