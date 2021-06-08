「台灣人就是怕死」！控制疫情不只疫苗　醫師：別急就章做出後悔事

▲沈政男醫師認為，「台灣有望用非疫苗方式控制疫情」。（（圖／記者李毓康攝）

文／沈政男／精神科醫師

《用非疫苗方式控制疫情 爭取疫苗購買製造與施打餘裕》

中研院院士陳培哲說，「依WHO標準，國產疫苗不可能在7月通過EUA」，既然如此，又何須擔憂疫苗審查委員抵擋不了蔡英文總統講一句「國產疫苗七月底前供應」所造成的壓力？

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蔡英文在5月18日會講那樣的話，就因為萬華疫情爆發，她以為快要失控了。其實，疫情從頭到尾就是不會失控，但你如果太緊張，就會講出著急話。

然而，畢竟蔡英文有她的政治責任，必須講這樣的話，這時，身為疫苗審查委員的人，更應擔起把關的責任，而非辭職落跑，更不應該對媒體放話，即使辭職以後都不應該。

我一直對法國為什麼還沒做出新冠疫苗感到困惑，聽了陳培哲的講法以後才發現，原來，法國藥廠賽諾菲就是使用跟台灣國產疫苗相同的蛋白質次單位技術，而此技術應用在新冠疫苗並不容易，於是耽擱了下來。

賽諾菲為什麼要選此技術？因為使用在流感等傳染病疫苗已經很久，而且不需要超低溫保存。

▲賽諾菲的疫苗用冰箱即可保存。（圖／路透）

結果呢，疫苗試驗時發現，在老人家身上所起的免疫反應太小，因為劑量給太低了，於是必須修正，重做實驗，於是耽擱了。

現在，美國Novavax，也是使用蛋白質次單位技術，說是跑得最快，可能會在夏季上市，至於賽諾菲，恐怕還得拖到更晚。

夏季，是什麼時候？如果是八月，那就是比台灣的國產疫苗還慢了，那麼台灣等於是第一個使用蛋白質次單位新冠疫苗的國家。

陳培哲說，「發展疫苗，不應把雞蛋放在同一籃子」，賽諾菲就是如此，他們也另外發展了mRNA疫苗，也就是輝瑞與莫德納那一種疫苗。

現在的狀況是，如果國產疫苗二期解盲成績不錯，那麼能不能拿到台灣的EUA，然後在七月底開始施打？

疫苗審查委員只負責諮詢，最後決定權還落在食藥署。你說，食藥署，敢不通過嗎？如果不通過，結果台灣疫情又大爆發，誰要扛責任啊？

事實上在今年四月十五日以前，這個問題根本不存在，國產疫苗廠商、審查委員與食藥署，當然還有蔡總統，都可以好整以暇讓國產疫苗走完科學流程，把最安全最有效的防疫武器交給台灣人民，在對抗大流行的戰爭裡立於不敗之地。

可惜，疫情後來大爆發了，而且，引起了大恐慌，於是整個疫苗購買、生產與施打政策與流程，就此成了一團混亂。

▲目前台灣疫苗取得困難，這一針更顯得珍貴。（圖／記者湯興漢攝）

最新網路民調顯示，八成多台灣人願意施打疫苗，進口或國產都好，這跟幾個月前只有不到四成，可說天壤之別。

就只有台灣是這樣。你看香港與日本，至今人家對疫苗仍是興趣缺缺。

為什麼？就是兩個字：怕死。

台灣人先前為什麼不願意打新冠疫苗？因為，不是疫情不嚴重，而是根本沒有疫情，再加上AZ疫苗有血栓副作用，於是大家能不打就不打。

後來，疫情爆發，每日新增幾百例，大家嚇到了，以為疫情就要失控了，新增案例就要指數成長了，於是紛紛改變主意，說要打疫苗了。

指數成長。凡是曾經在五月中旬寫出這幾個字的人，我敢說你對疫情完全不懂，也不會研判。

台灣去年防疫防到消滅病毒，達成連續零確診的世界紀錄，結果一個萬華群聚感染，就只是每日新增數百例，就把自已的防疫能力忘得一乾二淨，以為自己就要變成歐美那樣的新冠地獄了。

疫情，就是把台灣人的集體性格映照出來。

什麼性格？愛買保險的性格啊！還記得「五百元隔離險」的搶購風潮嗎？現在，多少人領到了？台灣人骨子裡就是一個沒安全感，特別對疾病、健康容易擔心的族群。整個新冠防疫，從頭到尾就是一個愛買保險性格的展現。

有沒有看到挪威說他們的疫情已經結束了？人家現在每天新增數百例，比台灣還多。

事實上以台灣人的小心程度，根本不會讓疫情呈現什麼指數成長，也不會失控，但大家現在就是對自己沒信心，即使去年防疫防得那麼好，也依然相信，喔，「沒有疫苗絕對不可能控制疫情」那樣的論調。

有沒有看到，多少不遵守防疫規定，或者不遵守潛規則的人，都成了網路與輿論攻擊的目標？這樣的社會，怎麼可能讓疫情失控啊？病毒是要怎麼傳播？

AZ在台灣已經引發多少血栓案例了？是誰說亞洲人比較不會血栓？要當擁護政府急先鋒，也不先打草稿。國產疫苗如果沒有三期試驗，到底能不能打？

▲台灣一名30歲女性接種AZ疫苗後出現牙齦流血、腹瀉、四肢及腹部瘀青，疑似血栓併血小板低下症侯群。（圖／達志影像／美聯社）

輝瑞疫苗聽說在以色列引起心肌炎，但美國說跟疫苗無關，到底真相是怎樣？凡此種種對疫苗的疑慮，尤其是對倉促開發出來的新冠疫苗，就是實質存在，不是你用科學或政治語言就可撫平。

在歐美，因為已變成新冠地獄了，因此施打疫苗的好處，當然就相當明顯了。但在台灣，至少在今年四月十五日以前，大家根本意興闌珊。蘇貞昌在今年二月說什麼？台灣沒有施打疫苗的急迫性！

為什麼三個月過去，變成了國產疫苗可以不用三期試驗就可能上市？

其實，台灣還是有機會不靠大規模施打疫苗，就把alpha變種帶來的疫情，控制到可以忍受的程度，而且必須要這麼做，因為，好多人不是對疫苗放心，而是擔心疫情失控，病毒呈現指數成長。

把疫情用非疫苗方式控制好，讓大家有時間購買、生產與選擇疫苗，不必急就章做一些可能後悔的事，不是比較妥當嗎？

台灣其實可以優雅防疫，可惜底蘊太淺，自信不足，即使去年防疫防得那麼好，現在大家也只能在恐慌中爭搶疫苗救生圈。

本文經授權轉自：《沈政男臉書》，未經同意請勿拷貝轉載。