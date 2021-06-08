餐廳老闆嗨辦畢業典禮！員工大學畢業　6人見警驚呆最高罰180萬

▲▼台中6名男女高掛紅布條慶祝畢業太嗨，警方到場開單。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央疫情指揮中心早在上月19日就宣布，室內5人以上、室外10人以上的聚會通通暫停，但還是有年輕人心存僥倖群聚，台中警二分局獲報東光一街一家餐廳太吵雜，到場發現有5名20多歲年輕人幫其中1人慶祝畢業，眾人開心聚會，高掛紅布條「畢業拍照典禮」還一起玩桌遊，警方依違反傳染病防治法開單送交衛生局裁罰，依法罰款金額每人6萬以上、30萬元以下，這場私辦畢業桌遊慶祝會，面臨最高180萬元罰款。

警方6日當天連續接獲3起違反室內群聚的防疫規定，其中2起共12人、都是20多歲年輕人，1件是位在博館路漢堡店，31歲沈姓負責人拉下鐵門後，找了2男3女共5個朋友到店內聊天玩手機；另1件是位在東光一街的餐館，32歲陳姓負責人為了慶祝女店員大學畢業，不但高掛紅布條開心慶祝，還找來4名女同學一起玩桌遊阿瓦隆；第3件則是59歲胡姓男子悶在家裡太無聊，找來3男2女共5名朋友在自己的檳榔攤打麻將。

警方表示，年輕族群染疫人數已逐漸增加，別仗勢著年輕體力好、有本錢，就邀集朋友群聚聊天玩桌遊消遣，這不但違反傳染病防治法規定，更讓自己陷入危險之中，3件18人全依法開單送交衛生局裁罰。

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