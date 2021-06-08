網路老公詐投資　嬤黃昏戀要滙款警五個字破真相

▲70歲陳婦被愛沖昏頭欲滙款給網路老公。（圖／八德分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市70歲陳姓婦人透過網路認識自稱張姓男子，2人交談甚歡並以老婆、老公互稱，「老公」以投資房地產為由要求匯款13萬元，被愛沖昏頭的陳婦為把握這遲來的黃昏戀，於是前往銀行滙款，接獲報案的員警趕往勸阻，苦口婆心勸說「妳有看過本人嗎？」並查出滙款帳戶竟是張男老婆所有，陳婦頓時變小三，她才恍然大悟打消匯款念頭。

▲▼陳婦與網路男子以老公、老婆互稱。（圖／八德警分局提供）

警方7日接獲報案指稱有民眾準備要臨櫃匯款新台幣13萬元至網友指定帳戶，疑似遭詐騙請警方處理，桃園市八德警分局四維所警員王韋程及李宗燊獲報便立即趕往現場處理；經了解為一名陳姓婦人(約70歲)於網路上認識一名張姓男子，雙方利用LINE通訊軟體聊天，更相談甚歡便與對方以老公、老婆相稱。

▲警方及時勸阻。（圖／八德警分局提供）

張男要求其匯款協助渠投資房子，但警方發現匯款對象為一陌生女子戶頭，其疑點重重難與陳姓婦人說詞連結，員警也立刻向陳婦說明，該類情況已是常見的詐騙案況，千萬不要被此類話術騙了；婦人起初還是深信不疑，也說與該男子認識兩個多月了，對方應該是真的需要幫助才會向她借錢，員警則以及行員耐心說明，並以「妳有看過本人嗎？」及所滙帳戶竟是張男老婆所有，「妳就是小三」陳婦才終於恍然大悟自己差點受騙。

警方呼籲詐騙集團常自稱是軍人、醫生並先用帥氣照片搭訕，之後再以甜言蜜語各種理由話術要求被害人匯款，並且指定被害人要匯款至指定帳戶，因此再次呼籲民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線或110諮詢，避免受騙上當。

►「Chloe香水」3款可選,，特價中