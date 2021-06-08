輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳當「親善大使」：幫日本看看這問題

記者陳俊宏／綜合報導

日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，讓台灣人十分感謝。對此，台大仁醫施景中表示，是否建請政府，暫時委任政務委員唐鳳當親善大使，隔洋幫日本的預約疫苗系統看一看問題出在哪，「這或許是我們目前恩返的一個最佳時機。」而對於日本這批疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，估計15日可以開打。

▼有網友留言，「我的日本朋友真的說，他們是唐鳳的粉絲。」（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



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施景中7日在臉書說，他跟女兒一起看NHK新聞，新聞提到，沖繩現在變成日本染疫比率最高的區域，比第二名的北海道比率還高不少；新聞分析，沖繩這波感染是在日本黃金周後突然升高，推測與外地移入遊客有關，而且出遊民眾不敢讓周遭朋友或同事知道，所以在觀光地也就沒買土產或紀念品，因此沖繩商家不但沒賺到錢，目前當地還因疫情考慮，想建請政府發表緊急事態宣言。

施景中指出，其實台灣也不遑多讓，前一陣子因為缺水引起的日月潭乾涸，最近大雨聽說日月潭的美景都回來了；但7日新聞又報導，日月潭的遊客停車場6日大爆滿，請憋不住的遊客們多想想，不要無意中傷害到自己或當地居民，或甚至更嚴重引發下一波的感染潮。

▼施景中建請政府，暫時委任唐鳳當親善大使。（圖／資料照／記者李毓康攝）

施景中表示，據台灣新聞說，日本的疫苗充足，但施打效率很差，目前接種第二類的高齡人口，除了高齡者接種意願不是太高，網路預約注射系統也讓許多老人卻步，「等我們預約系統APP和網站做差不多了（應該是6月中前），是否也建請政府，暫時委任唐鳳當親善大使，隔洋幫日本的預約系統看一看問題出在哪？」

施景中認為，以唐鳳在日本的超高知名度，和卓越的行動能力，一定可以幫日本解決一些問題；過去唐鳳還曾在Clubhouse開講（英文），參與者有一大部分是日本人，「這或許是我們目前恩返的一個最佳時機，當然這報恩行動會一直持續下去。」對此，有網友留言，「我的日本朋友真的說，他們是唐鳳的粉絲。」

台灣4日接獲日本捐贈124萬劑AZ疫苗，正在進行檢驗封緘，估計11日完成。對此，陳時中表示，估計15日可以開打。

▲▼日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，駐日代表謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）