「端午佳節請儘快返鄉！」生命禮儀公司「規勸文」超神：想服務您

▲許多民眾為了防疫，紛紛退掉返鄉車票。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情嚴峻，但台鐵端午連假的售票卻銷售一空，在各方推廣之下，許多人紛紛退票，張數從13.6萬張下降至3.3萬張。對此，台南一間生命禮儀公司也PO出「反串規勸文」，幽默的用詞讓網友看完全都笑翻。

台南佳里元陞生命禮儀公司在臉書PO文，刻意以幽默的口問詢問「我可以抗議政府阻止大家返鄉就是阻礙殯葬業的發展嗎？」並開玩笑地喊話「端午佳節請儘快返鄉！這樣我才有機會服務到您」。

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▲生命禮儀公司刻意反串，用心的規勸文被網友讚爆。（圖／翻攝台南佳里元陞生命禮儀公司臉書）



生命禮儀公司坦言，他決定用不一樣的方式規勸返鄉民眾，若沒有把他們嚇到退票，那也只能「服務」了，「運氣好除了端午可以團圓，連頭七和尾七也都可以！多人指定服務即可享受優惠，火化不需排隊即可享受vip等級夜間也為您服務，還能三代同堂同享同一排同一樓層喔！地下不動產業者微笑著關心您。」

幽默的文章，讓網友看完紛紛留言，「不推不行，今年返鄉明年捻香」、「希望您各地同業都能像您這樣有魄力」、「反串要註明啦！不然真有一些蠢蛋聽從你們的建議而返鄉就糟了」、「一家人最重要就是要整整齊齊的」、「超棒的反行銷」、「朝聖，這版本行銷很可以！」

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