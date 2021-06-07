腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

▲腦性麻痺外送員維維日前遭遇車禍，卻仍堅持送餐。（圖／翻攝自Facebook／維維小舖，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近日台灣疫情嚴峻，三級警戒也宣布將延長至28日，民眾紛紛減少外出，轉而使用外送平台解決三餐。一名腦性麻痺的外送員就在送餐過程中，意外遇上車禍被撞，想不到他竟在事故發生後第一時間，堅持著「餐重要」，直到送出餐點後才願意就醫，感動不少網友。事後他也在臉書表示，目前傷勢大致上都還可以，感謝大家的關心。

據了解，維維是一名腦性麻痺患者，他在今年3月時開始騎著電動輪椅車從事外送員的工作，不料卻在本月5日發生車禍，當下倒地不起，手部也受傷流血，不過他仍心繫著客人的餐點，連忙發送訊息詢問，「您方便來找我領取餐點嗎？」堅持「餐重要」，希望對方能來到現場取餐，讓這名客人相當感動。

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事後，維維約晚上10點多離開醫院，並由家人接送回家，而車禍部分據悉是一場連環車禍。他也在6日於臉書向大家報平安，「謝謝大家的關心，維維目前大致上都還可以，只是因為傷口位置上，導致我無法用平常的睡姿睡覺，在目前上睡眠有些問題。」

維維表示，目前關心電話和訊息有點多，自己一個人真的沒辦法回覆，「所以所有沒有太急迫的訊息，維維過幾天再一一回覆，如果有遺漏掉，也敬請見諒。維維一定會用最快的恢復速度，恢復到以前正常的生活。」他也再次感謝，「謝謝大家的關心，每一則訊息及留言都會看過，也請大家給維維一點時間休養，讓大家擔心真的很抱歉！」

▲維維平時就騎著電動輪椅車送餐。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

維維的外送員檔案寫著「這是他希望自力更生的方法。」不向命運低頭的人生態度也感動不少網友，紛紛留言打氣，「維維不用抱歉，要好好對自己」、「加油！早日康復！」、「保重呀」、「祈求平安」、「需要幫忙都可以說喔」、「辛苦了...保重，電輪後方需要夜間警示燈」、「好孩子加油，希望你早日康復」。

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