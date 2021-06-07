中央資助地方購買防疫物品　照顧資收個體戶278人

▲台南市環保局不僅維持全市278名弱勢資收個體戶資收物換補助金之服務外，更為每人準備一組價值600元內含口罩、漂白水等防疫包發放，照顧資收個體戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19疫情警戒提升為第3級，考量「資收關懷計畫」之資收個體戶收入需求，雖然許多資收服務均已暫停，但台南市環保局不僅維持全市278名弱勢資收個體戶資收物換補助金之服務外，更為每人準備一組價值600元內含口罩、漂白水等防疫包發放，照顧資收個體戶。

環保局也提醒弱勢資收個體戶，若沒有做好戴口罩等個人防疫行為且不聽勸導，將拒絕提供資收物換補助金之服務。

台南市環保局配合環保署資收關懷計畫，2021年補助278位弱勢資收個體戶，具個體戶身份者，持回收物到清潔隊可以用優於市價的價格換取補助款，每人每月最多可獲得5000元。

市長黃偉哲指出，資收個體戶為了生活、為了市容環境，風雨無阻進入大街小巷等地點收取回收物資非常辛苦。資收物來自四面八方，可能隱藏著看不見防疫風險，政府有必要幫忙注意相關的消毒與衛生，請個體戶務必充份使用防疫包，一起做好防疫工作。

環保局長謝世傑說，市價超過600元的防疫包已送至各區清潔隊，資收關懷計畫的個體業者可至清潔隊領取。防疫包內有護目鏡、防刺手套、口罩、漂白水及酒精擦拭巾，口罩是最基本的防護，整理清洗回收物時戴護目鏡可避免噴濺到眼睛，防刺手套目的在保護雙手不被刺傷，酒精擦拭巾及漂白水用於環境消毒，也附上漂白水調配方式，教導個體戶如何正確配製消毒水。

台南市環保局表示，疫情期間便當盒及飲料杯等一次性餐具使用量大增，為了保護資源回收工作者的安全及環境衛生，民眾在回收前務必將沒吃完的食物或飲料清空，稍微清洗或擦拭後再交給個體業者或清潔隊資源回收車。

另外若有符合低收入戶、中低收入戶、身心障礙任一資格者，且有意從事資源回收工作者，可向環保局或各區清潔隊報名2021年資收關懷計畫，審核通過，每人每月可以回收物換取最高5千元補助款，諮詢服務電話：06-2686751分機315或洽各區清潔隊。

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