屏東夫妻攀瑪家笠頂山遇大雨　提早折返他走前面竟離奇失蹤亡　

記者陳崑福／屏東報導

屏東市饒姓山友6日下午偕同太太攀爬瑪家鄉笠頂山，途中遇雨勢加大，提議先下山，太太下山途中，曾聽到一聲呼喊聲，未發現異狀，趕回停車處，卻不見先生，緊急求助，屏東縣政府消防局及內埔警方趕到，但找到人時已無生命跡象，送醫搶救不治，轄區的內埔警分局已報請檢察官相驗，查明死因。

▲屏東警、消人員找到饒姓山友，送醫搶救 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲找到人送下山搶救。

受滯留鋒面影響，屏東地區6日下起強豪大雨，下午3時過後，內埔地區雨勢轉小。家住屏東市的饒姓夫妻6日15時相約攀爬笠頂山，從第三登山口入山，兩人約走了1個小時路程到5公里處時，見雨勢又轉大，饒夫(55歲)提議應趕緊下山，並由饒夫走在前頭，兩人相距一段路程。

饒妻下山期間，曾聽聞一聲呼喊，惟查四周無異，遂持續下山至第三登山口。到登山口卻未見饒夫抵停車場，遂於18時30分許報案，經瑪家消防分隊及佳義派出所出動出動警消救援，於22時許在4至5公處尋獲饒夫，該男雖身無外傷，惟已無生命跡象。

饒妻表示，夫妻平常即有攀爬白賓山及笠頂山習慣，且饒姓山友平日並無心血管等慢性疾病。目前業由內埔警方製作相關筆錄報驗，以釐清死因。

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