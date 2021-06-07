水煮蛋「剝到一半...」 她吃到硬殼 真相讓網笑了：健達出奇蛋

▲原PO吃到罕見的蛋中蛋，笑喊「一屍兩命」。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳致平／綜合報導

雞蛋含有豐富的蛋白質，是營養價值高的又方便料理的食材，不管是太陽蛋、炒蛋，或是水煮蛋都深受許多人喜愛。近日有一名網友發文分享，自己竟然在剝完蛋殼的水煮蛋內咬到硬殼，奇特的「蛋中蛋」引起上百人熱烈討論。

一名女網友在臉書社團「爆料公社公開版」PO文，她寫道，吃到雙蛋黃不稀奇，但自己吃水煮蛋，竟然遇上了一顆「蛋中蛋」。貼文附上多張照片，可以清楚看見一顆剝到一半的水煮蛋，上頭被咬了一口，本來應該是蛋黃的位置卻出現了另一個迷你雞蛋。女網友按了數個笑到哭的表情符號，表示「還帶殼咧，一屍兩命」。

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▲有網友表示，這是「健達出奇蛋，兩個願望一次滿足」。（圖／翻攝爆料公社）

仔細一看女網友的照片發現，她用心地剝開水煮蛋後，發現包在中間的迷你雞蛋也熟透了，特別的是兩顆雞蛋都沒有蛋黃。貼文發布後，吸引上萬網友按讚朝聖，不少人都表示驚奇，「太特別了」、「健達出奇蛋，兩個願望一次滿足」、「俄羅斯娃娃蛋」。

還有數名網友留言，「還以為是手指惡搞照」、「我個人比較喜歡沒有蛋黃的蛋 ，沒想到真的發明了」，「吃個蛋，還要剝兩次殼」。

底下還有好奇的網友問到，為什麼會出現這種「蛋中蛋」現象？其實這是母雞在受到壓力的情況下造成反蠕動型痙攣（ counter-peristalsis contraction），屬於相當罕見的狀況，在母雞產卵時讓已成形的雞蛋，再返回輸卵管，導致第二次與卵細胞結合，便產生奇特的「蛋中蛋」。