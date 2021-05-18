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買飯遇阿伯沒戴口罩　洋蔥妹「神絕招」收服！1.5萬人哭：最好典範

▲▼買飯遇阿伯沒戴口罩　洋蔥妹「神絕招」出手！1.5萬人哭：最好典範。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲買飯遇阿伯沒戴口罩，她出絕招惹哭1.5萬人！（圖／翻攝「爆料公社公開版」） 

網搜小組／許力方報導

本土疫情史上新高，17日單日確診暴增333例，不只是連續第三天破百，3天共新增719人確診，外出人人自危佩戴口罩。有女網友出門買晚餐，發現有一名阿伯沒有戴口罩，現場客人面面相覷，最後她主動遞出援手，雙方都沒有開口說話，解除這場危機，過程讓1.5萬人大讚感動。

國內疫情進入社區感染階段，雙北確診病例連3天暴增，15日起已經升級至三級警戒，外出需全程佩戴口罩，近日已經開出不少張違規罰單；其他有確診足跡的地區也進入準三級警戒。台南女網友17日傍晚5時許透過「爆料公社公開版」發文，聲稱出門買晚餐時，在小吃店裡遇到一位阿伯沒有戴口罩，現場其他客人你看我我看你，最後她決定伸出援手，默默遞出了一個史努比的口罩。

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▲▼買飯遇阿伯沒戴口罩　洋蔥妹「神絕招」出手！1.5萬人哭：最好典範。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲▼買飯遇阿伯沒戴口罩　洋蔥妹「神絕招」出手！1.5萬人哭：最好典範。（圖／翻攝爆料公社公開版）

女網友說，「最棒的是，他（阿伯）也默默盡速戴上口罩，過程都沒有說話，只有眼神確認過」，讓她感動地發文分享，老人家可能沒看電視、沒有網路，可能忘了戴口罩，「謝謝您收下我的口罩，您戴口罩很帥。」呼籲大家保護自己也保護他人，若看到有人沒戴口罩請提醒他，或是直接給他，一個口罩可能可以幫到千千萬萬的人，讓醫療人員有喘息的時間，誓言「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級警戒。」

這個小舉動一PO上臉書隨即引發熱烈迴響，超過1萬5000人按讚直呼「真的好棒，我們台灣一定可以挺過的」、「謝謝你的好心」、「你好棒」、「感恩有你」、「老人家肯戴口罩真的要給讚」、「台灣加油」，認為阿伯可能家裡沒有可以幫忙的人，「老人家真的容易忘記戴」、「應該不是故意不戴口罩的」。

網友更被她的故事感動，淚喊「有洋蔥」、「正面的力量」、「以關心代替責罵，潛移默化」、「世界有你真好」、「你做了最良好的典範」、「謝謝你的正能量」、「社會不缺輿論，但是很缺您這種有滿腔熱血的人」、「多一點愛心，多一點包容！」

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