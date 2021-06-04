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女空軍遭「豬哥學長」多次性騷輕生！空軍參謀總長請辭獲准

▲▼南韓空軍女副士官遭資深學長性騷後選擇輕生，國防部長徐旭前往京畿道華城市國軍首都醫院靈堂向死者家屬致哀。（圖／達志影像）

▲南韓空軍女副士官遭資深學長性騷後選擇輕生，國防部長徐旭前往京畿道華城市國軍首都醫院靈堂向死者家屬致哀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓空軍李姓女副士官今年3月聚餐後遭到部隊資深學長，沒想到軍方高層卻試圖吃案，即使接受20多次心理諮商治療，還是於5月輕生身亡。家屬控訴，死者生前曾遭受部隊至少3人性騷或威脅。對此，空軍參謀總長李成龍（이성용）向總統文在寅請辭獲准。同時，軍檢針對事發的空軍本部軍事警察進行全面性的搜查。

根據《韓聯社》、《News1》報導，李成龍4日下午1時40分針對女副士官遭性騷輕生一事發表聲明，「近來一連串事件，我深感責任無比沉重，因此決定提出請辭。遭性騷空軍副士官死亡一事造成擔憂，對此我首先向國民致歉，同時向死者、家屬致哀，期盼能儘早治癒傷痛。」

南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박주현）於下午3時表示，文在寅已受理李成龍的請辭要求，顯示出中央政府對此事的高度重視。隨著此案愈演愈烈，文在寅政府恐怕會對軍方指揮高層進行一連串改革等舉措。

▲▼南韓空軍參謀總長李成龍向文在寅請辭獲准。（圖／達志影像）

▲南韓空軍參謀總長李成龍向文在寅請辭獲准。（圖／達志影像）

另外，國防部檢察團於4日上午10時，執行針對雞籠台空軍本部軍事警察團、第15特殊任務飛行團軍事警察隊的扣押搜查令，調查軍事警察在接獲李姓女副士官申訴後，是否有特意調查不實或吃案等情事，同時搜舉案發證據。

根據韓媒《朝鮮日報》，李姓女副士官隸屬於第20戰鬥飛行團，家屬向國防部軍檢遞狀指控，表示女兒生前至少遭2名上級長官多次性騷，同時另名同僚涉嫌參與威脅過程，試圖壓下性騷案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►女空軍遭性騷後輕生！淚勸豬哥學長「別這樣」　軍方疑吃案護航

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