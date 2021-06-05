嘉義樂億飯店愛心便當挺醫護　員工不資遣不減薪轉拼外帶商機





▲樂億皇家渡假飯店力挺醫護人員。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情嚴峻，多數飯店餐廳宴席訂單被取消，嘉義樂億皇家渡假飯店為避免食材浪費，將準備的食材做成200份便當，低調送至嘉義四大醫院，用行動力挺第一線防疫醫護人員，意外被路過民眾拍下傳上網路。飯店副總經理曾錦堂表示，便當力挺原本只是想低調進行，向在疫情期間堅守第一線的醫護人員致敬。

曾錦堂表示，防疫期間飯店住宿暫停服務，館內百餘位員工沒有資遣或減薪，就是希望疫情期間讓員工也可以過得安穩，因此全力轉攻外帶便當、合菜，多少補貼員工薪資，也趁這個機會讓全體員工一起力挺醫護人員，才會私下安排送便當給醫護人員，盼用美味給醫護打氣。

▲樂億皇家渡假飯店力援醫護人員。（圖／讀者提供）

樂億皇家挺醫護送便當，200顆便當分別送往戴德森嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、衛生福利部嘉義醫院及

台中榮民總醫院嘉義分院，低調送餐一事，獲網友大讚「滿滿的愛心」「感謝有妳們」「很棒啊～」給予鼓勵。

▲樂億皇家渡假飯店推防疫便當，不忘先送醫護，表達力挺第一線醫護。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲樂億皇家渡假飯店推防疫合菜。（圖／記者翁伊森翻攝）

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