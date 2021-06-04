藍營發起「敲鍋碗瓢盆」挺醫護　ICU醫師：擾人休息、加重負擔！

▲藍營發起「敲鍋碗瓢盆」挺醫護，被網友和醫師譴責打臉。（圖／翻攝自中國國民黨臉書）

記者林育綾／綜合報導

近來藍營在網路上發起6月6日「挺醫護要疫苗」活動，還舉例可以「按喇叭、敲鍋碗瓢盆、大聲吶喊或鼓掌」；但馬上被ICU醫生陳志金在臉書打臉，他解釋醫護的輪班作息，可能有部分醫療人員正好在休息補眠，這不但是擾人休息，甚至是「加重負擔」！

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▲藍營原本發起「敲鍋碗瓢盆」挺醫護，醫師隨即警告。（圖／翻攝自「Icu醫生陳志金」臉書）



藍營發起6/6中午12點「66齊發聲」、「挺醫護要疫苗」活動，鼓勵大家「就地取材、發聲吶喊」，還舉例若是在開車可以「按喇叭」，在家中可以「敲打玻璃或鍋碗瓢盆」，在走路可「大聲吶喊或鼓掌」；不過ICU醫生陳志金在個人臉書粉專譴責「用這種方式挺醫護？你如果了解醫護人員的作息，就會知道，有部分的醫療人員，這個時候正在補眠當中！這是在擾人休息！」

陳志金說，如果真的想要挺醫護，可以捐物資、送卡片，或者只要一聲謝謝，「最重要的是，配合檢疫、治療，在言語和行為上，善待醫療人員。」還說，「其實，你只要宅在家裡不出門，就很挺了」。

他強調，「不要用製造別人困擾的方式來挺別人」，更提醒萬一敲打玻璃時受傷流血送急診，反而是「加重醫護人員的負擔」。不過藍營發起的行動受到譴責後，如今粉專已經找不到相關圖片。

▲疫情升溫，全台醫護人力吃緊，醫師認為「宅在家就是挺醫護」。（圖／記者宋良義攝）

網友看了陳志金醫師的呼籲，也紛紛認同留言「無知啊…以為趕天狗嗎」、「又是智力測驗的活動⋯」、「真的好丟臉」、「連發起抗議的方式都這麼沒品味」「我比較笨，我選擇好好守護自己，不隨意外出來感謝醫護人員的辛勞」、「這是民間故事⋯趕年獸嗎？」、「挺醫護，保護醫護，請爭取法律嚴懲，傷害醫護人員的人，並且不因特殊疾病而減責，敲敲打打喊口號，只是自己開心而已」。