快訊／三重水流公市場爆人潮　侯友宜：防疫做不好「我就給你關門」

記者蔡文鈴／新北報導

新北市5日新增確診229例，仍為全台最高，市場群聚感染的狀況也不斷發生。市長侯友宜下午在防疫記者會表示，三重水流公市場經稽查後發現未做好防疫，因此開出稽查單，他也撂下重話，「做不好，我就給你關門了」。

侯友宜表示，端午節要到了，呼籲民眾不要藉端午節採買出門，大家一定要跟自治會配合，而今天稽查三重水流公市場因為沒有做好防疫管制，稽查單已經開了，「若做不好我就給你關門了」， 上次的民享街市場也因為防疫措施都沒改善，還在停業，如果要營業就一定要做好防疫。

台灣新冠肺炎疫情仍在高峰，指揮中心5日宣布，新增確診511例，其中有476例本土、35例校正回歸，新北市佔229例最多，台北144例、苗栗66例，桃園市16例、基隆13例、台中19例、新竹7例、屏東4例，南投、高雄、新竹、雲林各1例。

對於校正回歸一事，指揮官陳時中表示，近來整理數據發現，會把前兩天個案當作當天個案，可能有點失真，前段時間校正回歸回推很多，但近期發現前面整理得差不多，會用當天案件回推三天，這樣數據比較穩定。所今天511例確診個案中，只有35名是校正回歸，6/7以希望把校正回歸數目歸到最小，不需另外做報告。

▼侯友宜強調，菜市場務必做好防疫，若沒做好就停業。（資料照／記者許靖騏攝）

