疫苗施打地點　慈濟：願提供靜思堂與園區供使用

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟基金會6月5日指出，基於關懷與協助「全民施打新冠病毒疫苗，守護全民健康」，慈濟基金會將依地方政府需求，在縣市政府評估可行下，提供靜思堂、慈濟園區做為縣市施打新冠病毒疫苗的場所，相關醫療及防疫防護均配合縣市政府規範，慈濟基金會將配合實行。

▲慈濟6月5日指出能提供靜思堂、慈濟園區做為縣市施打新冠病毒疫苗的場所。

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慈濟自去年新冠疫情爆發後，即投入防疫關懷，除提供第一線防疫人員、醫療專業人員防護裝備，守護最前線外，慈濟志工更配合衛福部需求，支援衛福部電訪志工的承擔。目前預估從6月14日起，依中央疫情指揮中心及衛福部的需求，進行第二階段承擔電訪志工。

同時，基於目前陸續有新冠病毒疫苗運抵台灣，並且即將擴大施打對象，各縣市政府對於施打地點正在積極尋找與評估之際，慈濟基金會於6月5日防疫會議上主動提出，基於未來疫苗將陸續運抵台灣，為了全民防疫，共同努力增設地方疫苗接種場所，慈濟願意提供慈濟靜思堂與園區，配合各縣市政府需求，在縣市政府認為場地合宜、防疫保護措施符合標準等各種需要注意的條件符合下，供縣市政府做為新冠病毒疫苗施打的場地，為守護全民健康奉獻心力！

▲慈濟6月5日指出能提供靜思堂、慈濟園區做為施打新冠病毒疫苗的場所，圖為慈濟醫院施打疫苗照。