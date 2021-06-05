保障防疫消防人員安全　民間企業共同捐贈防水隔離衣3000件

▲鴻仲生物科技有限公司、豐成建設開發有限公司，共同捐贈台南市消防局防水隔離衣3000件，由消防局副局長楊宗林代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台疫情延燒，防疫物資成為各單位迫切需求的資源，鴻仲生物科技有限公司、豐成建設開發有限公司在此時急公好義，共同捐贈台南市消防局防水隔離衣3000件。

台南市消防局副局長楊宗林於6月4日下午1時30分，在消防局局前廣場接受這批來自社會的愛心，楊副局長表示最近有很多善心人士、地方團體都紛紛慷慨解囊，提供各式的防疫物資要讓第一線的同仁們得到最好的防護，有這樣的力量當後盾，讓大家更有信心對抗這場防疫的戰役。

鴻仲生物科技有限公司董事長張靖明先生及豐成建設開發有限公司董事長王智民先生表示，疫情爆發以來，消防救護人員的付出讓人佩服，但在第一線的救護人員容易跟傷病患有近距離的接觸，然而病毒是無形的，知道防水隔離衣可以大面積地保護出勤人員，才會決定捐贈防水隔離衣給消防局。

消防局局長李明峯表示，鴻仲生物科技及豐成建設開發都是深耕臺南多年的企業，秉持著疼惜臺南的心發起這樣的義舉。李局長感謝張董事長及王董事長在疫情期間的支持，在得知兩人同時也是慈濟基金會的志工後更表示，在這個很困難的時期，感受到各界湧入的善意，更是讓人感受到社會的溫暖。

市長黃偉哲也趁這個時候替所有人加油打氣，黃偉哲市長表示，我們有積極配合的市民、有不辭辛勞的第一線醫、護、警、消同仁、有默默守護這群第一線同仁的善人心士及企業，感謝在抗疫路上的每一份資源及心意，都是能讓我們渡過疫情的力量。



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