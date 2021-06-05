被疫苗荒逼急！　印度砸57億訂購3億劑「未經核准」的新冠疫苗

▲印度累計確診超過2860萬人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

印度爆發第二波疫情，4日累計2860萬人確診、34.1萬人，具體染疫人數恐怕更高。為了控制失控的病情，印度當局緊急訂購了3億劑的新冠疫苗，然而這批由印度公司Biological E研發的疫苗不但尚未被命名，甚至還在進行第三期試驗，且尚未獲得許可。而這也是印度政府首度購入尚未獲得緊急批准的疫苗，由此可見當地疫情的急迫性。

根據《衛報》報導，印度最高法院要求當局訂定一套疫苗接種政策，然而全球疫苗短缺，印度政府根本無從解決疫苗問題，因此緊急以150億盧比（約新台幣57億元）向當地公司Biological E訂購了3億劑的疫苗，希望能藉此緩解疫情。然而Biological E所研發的疫苗仍在進行第三期試驗，因此也被受爭議並遭質疑是病急亂投醫，將民眾的安全問題視為草芥。

▲印度民眾接受新冠檢測。（圖／達志影像）



Biological E在2020年首度宣布要對此款疫苗進行試驗，該公司同時也表示，2劑疫苗施打時間須相隔28天。然而該款疫苗至今仍未獲得印度政府的緊急授權與批准。

由於疫苗嚴重短缺，若是按照目前的接種速度，印度預計需要2年的時間才能讓75%的國民都施打到疫苗。此前，印度當局曾承諾，將在2021年底前讓全國民眾都接種疫苗。

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