南投+2疑外地家人返鄉奔喪傳播　縣府憂社區感染明後天3場快篩

▲▼南投今天新增2例並公布足跡，不排除是外縣市族人返鄉奔喪傳播，明後天將在南投市舉辦3場快篩，避免社區感染。（圖／南投縣政府提供）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣疫情指揮中心4日公布新增2例確診個案，以及1例中央還沒有給案號的陽性個案，累計22例確診，其中1例女性確診者是因為日前家族辦理喪事，因為父親確診，她被通知就醫核酸檢測，結果陽性，當時返鄉奔喪的家人有居住雙北市和台中市，疫情中心不排除感染源來自外縣市，此外，擔心引發社區傳播，明後天在南投市將有3場快篩，呼籲民眾踴躍前往。

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疫情中心副指揮官、副縣長陳正昇和衛生局長黃昭郎下午3點召開疫情記者會，黃昭郎表示，案10469，42歲，女性，住南投市，家人日前舉辦喪事，她父親也就是陽性個案，67歲，昨天身體不適就醫，經核酸檢測為陽性，目前醫院已收治治療中。

黃說，匡列30名接觸者，其中15名家屬，經核酸檢測陽性1人（案10469），陰性2人，另外12人分別居住在台北市、新北市及台中市，已通知當地衛生局採檢，目前都居家隔離。

案10469因為家裡喪事，在5月25日後即請假沒去上班，已要求該公司70人自我健康監測，該公司已暫時停工，並完成清潔消毒。

另外15人，4人是禮儀社人員，11人是助念誦經團，已完成核酸檢測，15人全數陰性，目前居家隔離中。

陽性個案公共場所活動史，包括唯格會館、集集火化場、7-11集寶門市、埔里慈濟堂，唯格會館同時段有喪家2戶，已提醒自主健康管理。

案10469公共場所活動史，包括唯格會館、7-11祖祠門市、衣.童趣、大觀冰店、埔里慈濟堂、廣元藥局、福倫藥局南投店、八方雲集水餃鍋貼專賣店南投店、綠豆王、南投三和郵局、POYA寶雅南投大同店、清原芋園飲品、劉藥局、黃昏市場。

另1例是案10361，69歲，女性，住南投市中興新村，6月2日陪同家人前往醫院住院治療，因陪病者需快篩檢測，結果為陽性，同日再進行核酸檢測，昨日檢測報告為陽性，目前無症狀，已送至集中檢疫所收治治療中。

匡列接觸者有10人，包括同住家人2人，非同住者1人，其他接觸者7人，核酸檢測全數為陰性，居家隔離中。

公共場所活動史包括中興新村第三市場、一滴水麵館（外帶）、全家便利商店南投新村店、南投中興郵局。

黃昭郎說，新增的2例和1例陽性個案都住在南投市，這也是南投市首次傳出疫情，指揮中心擔心會引發社區感染，明後天舉辦3場社區快篩，分別是5日上午9點至12點，在南投市營北里集會所前空地，下午2點到5點，在南投市民代表會廣場，6日上午9點至12點，在南投縣體育場，呼籲民眾如果有和確診者足跡重疊者前往篩檢。

此外，AZ疫苗3300劑接種狀況，黃表示，南投5月31日撥配3300劑，目前已施打2732劑，施打率82.79%。醫事人員已施打1578劑、警察人員已施打616劑、消防人員已施打58劑，剩餘568劑，預計下周二會打完。

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