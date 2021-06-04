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【廣編】燦坤「同島一心」空調專案開跑！ 指定空調下殺8折

▲▼燦坤「同島一心」空調專案開跑！ 指定空調下殺8折。（圖／燦坤提供）

▲燦坤「同島一心」空調專案開跑！ 指定空調下殺8折。

圖、文／燦坤提供

6月進入夏至節令，疫情依然嚴峻，政府宣導居家防疫之際，民眾也在為居家環境打造更舒適涼爽的空間，以度過這場悶熱疫夏。3C通路燦坤為此特別推出「同島一心」空調家電專案，搭配「好日節」Awesome day端午強檔促銷優惠，支持全台民眾居家抗疫，在家照樣過好節！

「同島一心」空調家電專案8折起！6/4-6/30專案活動期間買空調會員價30,000以上機型，刷台新銀行指定信用卡享12期零利率，並依照活動注意事項，即贈送「同島一命券」現折1,000 元，限量800張；刷台新銀行燦坤生活聯名卡，再回饋LG 65型 4K AI語音物聯網電視，市價40,900元，獨家送1,000元同島一命券，限量200張，直接現折，現折後優惠價只要27,900元，挑戰市場最低價！加購居家防疫商品6折起，奇美CHIMEI LED護眼時尚檯燈或FoodSaver真空密鮮器加購價1,788。

「好日節」Awesome day！即日起至6/23，燦坤會員獨享好禮，全館消費滿2,000贈送防疫組合包；消費滿6,000送金鑛深焙咖啡豆或咖啡濾杯、手沖架等好禮。打造居家大視野，JVC 65型4K QLED智慧連網電視，原價45,999，燦坤強檔促銷價只要19,999元，直降44折超划算。

以上活動數量有限，送完為止！來燦坤買空調、冰箱、洗衣機，疫情期間「同島一心」，燦坤全台到府安裝服務，防疫再升級、服務不間斷！

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