【廣編】燦坤「同島一心」空調專案開跑！ 指定空調下殺8折

▲燦坤「同島一心」空調專案開跑！ 指定空調下殺8折。

圖、文／燦坤提供

6月進入夏至節令，疫情依然嚴峻，政府宣導居家防疫之際，民眾也在為居家環境打造更舒適涼爽的空間，以度過這場悶熱疫夏。3C通路燦坤為此特別推出「同島一心」空調家電專案，搭配「好日節」Awesome day端午強檔促銷優惠，支持全台民眾居家抗疫，在家照樣過好節！

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「好日節」Awesome day！即日起至6/23，燦坤會員獨享好禮，全館消費滿2,000贈送防疫組合包；消費滿6,000送金鑛深焙咖啡豆或咖啡濾杯、手沖架等好禮。打造居家大視野，JVC 65型4K QLED智慧連網電視，原價45,999，燦坤強檔促銷價只要19,999元，直降44折超划算。

以上活動數量有限，送完為止！來燦坤買空調、冰箱、洗衣機，疫情期間「同島一心」，燦坤全台到府安裝服務，防疫再升級、服務不間斷！