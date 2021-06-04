名醫「日本血拚報恩」萬人響應！人妻一查聖誕機票：史上新低　

▲日航載AZ疫苗已抵台！（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

日本親自送上124萬劑AZ疫苗，讓全台人感動暖哭。目前疫苗已順利抵台，讓名醫蘇怡寧貼文喊話，「沒有人可以阻止我每年休假去日本血拼」引發萬人力挺，一名哈日人妻也心血來潮，查詢日航跟全日空的機票，發現聖誕跟大年初一「史上低價」，讓網友暴動了！

日本控人妻Kimi笑稱，今日看著日航JL809班機裝載124萬劑AZ疫苗來台，感動之餘，也特別想念去日本血拚的時光，下秒腦袋靈光一炸，便拿起手機查詢日航跟全日空的票價，結果價格超甜滋滋，讓她狂呼，「太燒了，史上低價！」

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照片可見，若想過浪漫聖誕節，「12月22日出發、12月27返國」，票價最便宜萬元有找；明（2022）年過年初一度假的話，「2月1日出發、2月7返國」，票價最便宜1萬8千多元。

▲聖誕跟大年初一「票價史上低價！」（圖／Kimi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



人妻Kimi透露，以這兩家日本航空來說，平常飛都要1萬3000元至1萬5000元，而她某一年去日本度過聖誕，搭全日空從松山飛羽田，印象票價1萬5000元左右，至於過年期間當然更貴，「可能都2萬5000元以上！」

底下好友紛紛心動狂呼，「訂下去吧！買爆日本」、「能去嗎」、「希望出得去啊」、「讓我想再來查查韓國的機票了」、「我要來查大陸機票了」。

今日稍早，日本霸氣空運124萬劑AZ疫苗給台灣，婦產科醫師蘇怡寧在粉專吶喊，「盡在不言中，從今以後，沒有人可以阻止我每年休假去日本血拼，即便你告訴我你剖腹產就是在這幾天，抱歉，我不管，我就是要去。」

該文章曝光後，底下網友也熱情力挺，「等疫情結束要在日本花光我的積蓄」、「剛換日幣了！疫情結束我就是要去日本花錢」、「對，以後每年都要去買爆」、「期待解封後日本行」、「好任性休假理由啊」、「以後誰說日本爸爸的壞話，我就跟他過不去，出國花錢只能去日本花」。