搶打疫苗？機場人潮「沙丁魚式塞爆」　地勤曝內幕：飛一張要20萬

▲網友分享機場現況。（圖／翻攝自PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

機場人潮暴增5倍！稍早有網友發文表示，好友傳給他桃園機場的照片，結果畫面居然是滿滿的排隊人潮，讓他相當驚訝。此外，資深媒體人黃光芹稍早也在臉書上貼出昨（2）日的現場畫面，所有人都帶著大包小包等登機，不少網友看到後，也忍不住驚呼，「真的是人性」、「趨吉避凶，人之常情」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「機場爆大量人潮」為題發文，提到好友稍早傳給他桃園機場的照片，畫面塞滿大量排隊人潮，其中還有人帶著寵物箱，連小狗都要一起帶出國，「有沒有機場爆大量人潮的八卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃光芹也在臉書上貼出2日的現場照片，從畫面可見，桃園機場被擠得水洩不通，所有人都乖乖帶著大包小包等登機，而目測這些人的年齡多落在30至60歲不等。

驚人的畫面曝光後，網友紛紛留言回應，「台版諾亞方舟」、「組團出國打疫苗嗎？誇張，有福同享，有難就逃」、「有錢的人出國打」、「這有沒有群聚問題？社交距離有保持嗎」、「尖峰時段新北捷運站的人可能更擁擠」。

根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表指出，5月15日的出境總人數僅454人，但昨（2）日卻暴增5倍以上，總人數達2690人。

也有航空業的地勤人員向《ETtoday新聞雲》記者透露，最近航班大爆滿，很多人都要飛出去，「而且從這週一，其實就超多台灣人要去美國，商務艙一張20萬元，然後真的有人要回去美國打疫苗」，他們無意間都會聽到有旅客在談論疫苗的事情，現在航班已經滿到後面幾週了。

先前網路上流傳赴美打疫苗的「輝瑞疫苗團21天」行程引起外界關注，雖然觀光局下重話表示，安排施打疫苗非旅行業務，可處最多15萬元罰鍰並廢止營業執照，但有旅行業者透露，有許多經濟能力許可或雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。另外，長榮航空自7日起，飛美國洛杉磯航班也從每周3班增加為每周7班，反應出近期赴美旅客需求的確有增加趨勢。