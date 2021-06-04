防疫鬆懈了？3大地點「人流增加」　最新移動趨勢圖曝光

台中又爆家庭感染，梧棲一家藥局包括擔任藥師的父親、同在藥局工作的女兒、家管的母親等3人都染疫確診，女兒25日出現症狀，自行服用退燒藥有緩解後隔天還前往超商，沒想到隔不到一周又出現症狀，到醫院採檢後確診。衛生局長曾梓展也宣布，這周末包括童綜合醫院以及光田醫院加開快篩站。