防疫鬆懈了？3大地點「人流增加」　最新移動趨勢圖曝光

▲路上人潮明顯下降。（圖／記者姜國輝攝）
記者曾筠淇／綜合報導
本站上週曾報導《台灣移動趨勢圖曝光！5大數據「像自主封城」 唯1地人流增加》，內文提到，5月中除了住宅區的人流增加以外，休閒設施、公園、大眾運輸站等地點的人流均大減，全台就像「自主封城」。不過根據5月29日的人流報告指出，大眾運輸站、雜貨店等的人潮均有回流趨勢。
單就5月29日Google統計出的「社區人流趨勢報告」可見，「零售店和休閒設施」的人流減少55%，其中包含餐廳、咖啡廳、購物中心、主題樂園、博物館、圖書館、電影院等；「雜貨店和藥局」下降11%，包含雜貨市場、食品量販店、農夫市集、特殊食材專賣店、藥妝店、藥局等；「公園」降低61%，包含國家公園、公共海灘、碼頭、寵物公園、廣場、公共花園等。
▲5月29日人流趨勢報告。（圖／翻攝自Google「社區人流趨勢報告」）
接著，「大眾運輸站」下降68%，包含地鐵站、公車站和火車站等大眾運輸轉運站等；至於「工作場所」也減少18%。而受到居家上班、遠距上課等政策影響，「住宅區」則成了唯一人流比例上升的類別，增加了19%。
雖然6大類別中，除了「住宅區」以外的人流比例均下降，但若與上週（5月23日）相比，只有「零售店和休閒設施」維持一樣的比例，而原為下降14%的「雜貨店和藥局」、下降70%的「大眾運輸站」、下降30%的「工作場所」均有人潮回流的趨勢，而原本下降53%的「公園」和上升18%的「住宅區」，人流則更減少。
▼5月23日人流趨勢報告。（圖／翻攝自Google「社區人流趨勢報告」）
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