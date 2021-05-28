台灣移動趨勢圖曝光！5大數據「像自主封城」　唯1地人流增加

▲民眾自主封城！（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情持續蔓延，許多公司實行居家辦公或分流上班，而民眾也人人自危，除了必要性出門外，其餘都乖乖待在家。從Google和蘋果最新的「移動趨勢報告」可見，今年5月份各種通勤比例大幅縮減，各個公共場所、商家人流狀況，也都是負成長，看起來就像「自主封城」一樣。

首先，從蘋果的「移動趨勢報告」來看，它的測量基準點為2020年1月13日，而自國內疫情加劇，全國升三級警戒後，不論步行、開車還是大眾運輸，數值都大幅下降，分別來到-37%、-44%及-80%，顯見有很大一部分人待在家，並未移動。

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▲大眾運輸減少了80%。（圖／翻攝自蘋果「移動趨勢報告」）

再來是Google統計出的「社區人流趨勢報告」，在「零售店和休閒設施」類別，包括餐廳、咖啡廳、主題樂園、博物館、電影院等，從本土確診狂爆後，幾乎一路負成長，人潮約減少了55%；「雜貨店和藥局」則減少14%；「公園」則狂掉53%。

另外，「大眾運輸站」像是火車站、公車站等，人流減少70%；至於「工作場所」也掉了30%；當然，在居家上班、遠距上課等政策的實施下，「住宅區」人流則增加了18%。

▼唯獨住宅區人流比率上升。（圖／翻攝自Google「社區人流趨勢報告」）