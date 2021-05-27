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南韓今推「疫苗地圖」！線上搜尋剩餘劑量+當日預約　首日就塞爆

▲▼南韓27日試推行「疫苗地圖」，提供民眾檢索住家附近醫療院所的剩餘疫苗數，進行當日預約。（圖／翻攝自대한민국 정책브리핑官網）

▲南韓27日試推行「疫苗地圖」，提供民眾檢索住家附近醫療院所的剩餘疫苗數，進行當日預約。（圖／翻攝自대한민국 정책브리핑官網）

記者羅翊宬／編譯

全球各國皆面臨新冠疫苗短缺的現象，而南韓在重啟開放65歲以上高齡人士接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗之際，為鼓勵民眾前往施打，政府與國內最大搜尋引擎Naver與通訊軟體Kakao Talk合作，推出所謂的「疫苗地圖」，在電腦網站、或是打開手機即能搜尋住家附近醫療院所疫苗存量，進行預約施打。

根據《韓聯社》報導，南韓今（27）日重啟65歲以上高齡人士施打AZ疫苗之際，並於該日下午1時起推出「疫苗地圖」試營運，只要在Naver網站與旗下地圖App搜尋欄位輸入「剩餘疫苗」（잔여백신），或是打開Kakao Talk下方＃欄位輸入關鍵字，就能檢索住處附近醫療院所有無剩餘疫苗，並即時進行當天預約、前往施打。

當剩餘疫苗顯示為3劑以下時，該醫療機關在地圖上以紅燈標示，剩餘4至6劑時以黃燈標示，剩餘7劑以上則顯示為綠燈。不過，預約程序需經過本人驗證，且不可重複申請預約。

然而在「剩餘疫苗」地圖試營運首日，卻出現疫苗短缺的窘況，首爾全境的醫療院所皆顯示剩餘0劑，而京畿道也1劑難求。一名在大邱市就值得34歲金姓民眾表示，「大部分持有剩餘疫苗皆顯示為0，偶然之間我發現某醫療院所顯示剩餘10劑，正當我在考慮究竟是否即時申請預約施打，再度打開手機一看時，卻發現剩餘疫苗已消失不見。」

居住在慶尚北道浦項市的39歲A某表示，「原本還以為民眾皆對疫苗抱持不安的態度，所以我想剩餘疫苗應該會很好找，沒想到一搜尋後才發現所剩無幾。」

目前南韓依據年齡層、職業族群開放施打AZ、輝瑞疫苗。根據南韓疾病管理廳統計，截至27日0時為止，共有403萬744人完成1劑疫苗施打、201萬2919人完成2劑疫苗施打。

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