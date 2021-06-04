疫苗4日到台灣　日網友喊話「希望再給第2批」：124萬劑太少了

▲日本援助台灣疫情，送出124萬劑疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

日本政府3日晚間宣布，120萬劑AZ疫苗4日將送往台灣，消息公布後有不少日本網友在日本雅虎留言，表示「謝謝政府如此快速的行動，就像台灣一直支援日本一樣，日本也不會放棄台灣」、「希望120萬只是第一批，太少了」，另外也有許多台灣網友紛紛寫下感謝文，謝謝日本願意伸出援手，協助台灣抗疫。

日本雅虎3日晚間刊登了一篇《產經新聞》報導，內容是日本4日會提供台灣120萬AZ疫苗，文章短短2小時就衝破1500多則留言，有人說，「很棒的消息，因為台灣是重要的朋友」、「這種互助很棒，我真摯的希望台灣與日本繼續保持友好」、「日本政府難得會做點好事，值得稱讚」。

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▲日本援助台灣疫情，送出124萬劑疫苗。（圖／路透）

另外也有人說「我希望這只是第一批，太少了，希望能提供台灣想要的數量，若台灣希望有2000萬劑，我想應該也沒有日本人會抱怨」、「這個行動很棒，甚至多給也無礙，讓我們繼續攜手合作」、「124萬太少了，希望會有第二批」、「我非常贊同向台灣提供疫苗，甚至給多一點也可以」。

此外也有許多台灣網友留言，謝謝日本願意協助台灣，有人說「身為一名台灣人，我永遠不會忘記這份恩情，謝謝日本的每一個人」、「日本是真朋友，謝謝你們」、「我是台灣人，謝謝日本的幫忙，真正的朋友」。