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疫苗4日到台灣　日網友喊話「希望再給第2批」：124萬劑太少了

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲日本援助台灣疫情，送出124萬劑疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

日本政府3日晚間宣布，120萬劑AZ疫苗4日將送往台灣，消息公布後有不少日本網友在日本雅虎留言，表示「謝謝政府如此快速的行動，就像台灣一直支援日本一樣，日本也不會放棄台灣」、「希望120萬只是第一批，太少了」，另外也有許多台灣網友紛紛寫下感謝文，謝謝日本願意伸出援手，協助台灣抗疫。

日本雅虎3日晚間刊登了一篇《產經新聞》報導，內容是日本4日會提供台灣120萬AZ疫苗，文章短短2小時就衝破1500多則留言，有人說，「很棒的消息，因為台灣是重要的朋友」、「這種互助很棒，我真摯的希望台灣與日本繼續保持友好」、「日本政府難得會做點好事，值得稱讚」。

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▲▼日本大規模疫苗接種中心,疫苗施打,新冠疫苗。（圖／路透）

▲日本援助台灣疫情，送出124萬劑疫苗。（圖／路透）

另外也有人說「我希望這只是第一批，太少了，希望能提供台灣想要的數量，若台灣希望有2000萬劑，我想應該也沒有日本人會抱怨」、「這個行動很棒，甚至多給也無礙，讓我們繼續攜手合作」、「124萬太少了，希望會有第二批」、「我非常贊同向台灣提供疫苗，甚至給多一點也可以」。

此外也有許多台灣網友留言，謝謝日本願意協助台灣，有人說「身為一名台灣人，我永遠不會忘記這份恩情，謝謝日本的每一個人」、「日本是真朋友，謝謝你們」、「我是台灣人，謝謝日本的幫忙，真正的朋友」。

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