防疫停課期間　小孩凌晨陽臺疑玩火險釀災

▲台南市發生一起，防疫停課期間學童因睡不著，獨自1人至住宅3樓陽臺「燒金紙」不慎引燃神明廳雜物之火災案件，幸好及時撲滅未釀災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局指出，防疫期間，學童皆在家停課不停學，學童除學習、運動及正當娛樂等妥善規劃日常時段外，亦應提醒學童、孩童切勿任意把玩打火機，燃燒金紙、雜物等，以免造成無法預期的危害。

數日前凌晨，台南市發生一起，防疫停課期間學童因睡不著，獨自1人至住宅3樓陽臺「燒金紙」不慎引燃神明廳雜物之火災案件，當時消防局救災救護指揮中心受理報案敘述：｢住宅神明廳發生火災，正進行自行滅火中…等語｣，立即派遣崇善、後甲、東門及南門分隊前往搶救，並派遣德興中隊及大隊部前往指揮搶救，到達時火勢已由住戶自行撲滅，僅造成陽臺地板及神明廳雜物部分燒損，並未造成擴大燃燒。

火災後轄區消防分隊除對住戶實施相關防火宣導外，由於該住戶並未裝設「住宅用警報器」，消防局強調住警器之警報火災功能外，並補助公費住宅用火災警報器一顆。

經調查，係住戶就讀國中的兒子，因新型冠狀病毒防疫停課期間在家自學，平時白天睡覺太充足，到了晚上睡不著，凌晨獨自1人起床至3樓神明廳旁陽臺燒金紙，金紙灰燼不慎掉落於神明廳雜物引起火災，所幸兒子立即至3樓臥室叫醒沉睡中的父親、母親及姐姐，並呼喊著神明廳著火了，父親及母親立即拿水桶裝水滅火，姐姐以手機撥打119報案，因及早發現初期滅火，火勢順利撲滅。

消防局李明峯局長提醒民眾，切勿於室內或陽臺燃燒金紙或雜物，以免造成無法預期的危害，而住宅場所可設置住宅用火災警報器，及早發現火災，以利初期滅火或避難逃生。

市長黃偉哲肯定市民朋友新型冠狀病毒防疫期間，減少外出避免群聚感染之配合，期望盡早度過疫情，回復正常生活，對於疫情其間，家庭成員尤其學童之生活作息及習慣要多加關心，以防止火災不幸事件發生。

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