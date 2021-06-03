桃園抗旱盤點民間水井3327口　鄭文燦：數量偏低擴大盤點

▲桃園市抗旱應變會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日於市府抗旱應變會議表示，近日鋒面降雨使石門水庫蓄水量回升至16%，水情雖稍有緩解，但仍未脫離橙燈警戒，抗旱工作仍須持續進行。因此，區里抗旱水井必須擴大清查，請各區公所針對轄內水井區分為農業型、社區型、鄉村型等使用類型，徹底盤點，即使不具備水權狀，只要水質達標、取水方便，皆可納入備援計劃。

鄭市長說明，目前各區公所雖已盤點民間水井3,327口，但部分行政區水井數量明顯偏低，請區公所加派人力、並請里長協助提報，於下週前確實完成清點。此次所建立的備援水井資料庫十分寶貴，可增加地方政府的抗旱能力，以面對未來旱澇交替的氣候常態。

桃園進入橙燈燈號後，每月用水超過1,000度以上的工業用戶節水率必須達到13%，台水公司已開出約244件鉛封通知單，請經發局持續稽查及協商。廠商除因使用大圳為水源，但因濁度過高無法使用，必須放寬用水量，以及疫情期間生產防疫及民生物資廠商可排除適用等情形外，工業大戶如經協商仍不配合節水，市府及相關單位一定執行強制鉛封作業，請業者勿心存僥倖。

鄭市長另指出，目前教育局共盤點37所學校42口水井，但推估實際數量應不只於此，請教育局擴大清查，凡經盤查有水井之學校，可由市府補助水質檢測及設置水塔，水質檢驗合格者可供應社區作為飲用水，如為次級用水亦可作為校園澆灌花木及廁所清潔使用。

教育局每年亦補助並輔導學校設置「智慧雨撲滿」儲水系統，透過設置雨水回收水塔，回收雨水作為校園花木澆灌及生態池水源補充等，讓自來水及其他水源可在校園內雙軌利用，不只可落實水資源再利用，也提供學子環境教育多元的學習機會，發揮校園環境之教學功能。

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