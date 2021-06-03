21歲男欠組頭40萬用命還！3煞押公墓電擊凌虐　回家睡一夜慘死

▲桃園市黃姓男子才過完21歲生日不滿半月，竟因積欠40萬賭債被陳姓等3名男子押至公墓圍毆凌虐致死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子才剛過完21歲生日未滿半月，2日凌晨疑因積欠網路賭博組頭40萬元債務，慘遭陳姓、黃姓與羅姓3名男子持電擊棒押至大溪某公墓，3人以徒手或電擊棒痛擊圍毆凌虐導致昏迷，後再開車載送返回其住處，家人發現後送醫急救，直至3日清晨宣告不治，桃檢3日複訊後將陳等3人依殺人罪嫌向地院聲押，桃園地院法官以3嫌犯罪嫌疑重大，有逃亡勾串共犯之虞，准予羈押禁見。

檢警調查，甫滿21歲的黃姓男子沉迷網路賭博，短短半年欠下40萬元賭債，2日凌晨賭博網站陳姓、羅姓、黃姓等3人，持電擊棒押到大溪區美華里某公墓，3人逼問黃何時還錢，黃一時付不出40萬元鉅款，竟慘遭對方徒手圍毆，還以電擊棒圍毆凌虐昏迷，3人見黃昏迷不醒發現闖禍了，趕緊開車將黃送回大溪住家，家人發現黃頭部與身體多處傷痕，急忙送往國軍桃園總醫院急救，因頭部右側硬膜下出血等傷勢過重，急救至3日清晨6時許仍宣告不治。

大溪警分局獲報後循線查出陳姓男子等3人到案，3人都是9年級生，偵訊後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦；檢察官3日下午相驗死者遺體，法醫依醫院診斷，研判頭部等重創因遭外力凌虐而死，檢察官複訊涉案3嫌後向桃園地院聲請羈押，地院法官庭訊後，以3嫌犯罪嫌疑重大，有逃亡勾串共犯之虞，所犯為最輕本刑5年以上之罪，非予羈押難以進行追訴與審判，有羈押之必要，應予羈押禁見。

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