網瘋傳「6月6日熄燈1分鐘」救台灣　楊志良證實：喚醒陳時中

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者呂佳賢攝）



記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎（COVID-19）延燒，網路今（3日）瘋傳「熄燈1分鐘救台灣」的活動，呼籲全台民眾6月6日晚上8點一起熄燈1分鐘，要「喚醒陳時中、大家救台灣」。對此，前衛生署長楊志良低調證實，希望透過此運動，讓民眾有表達不滿情緒的管道，讓蔡政府真能正視人民的聲音。

根據網路以及社群軟體傳出的內容，活動以「熄燈一分鐘 喚醒陳時中、熄燈一分鐘 大家救台灣」為主題，認為面對日日攀升的確診人數和2位數的死亡，民間各界紛紛主動捐贈國際認可的疫苗，卻處處遭到刁難，執意要全國民眾施打國產疫苗。

楊志良低調證實，活動發起人除了他之外，包括資深媒體人蘭萱、國民黨立委鄭麗文等多人，他表示，觀察台灣疫情現況及政府的處置作為，台灣已經步入疫情黑暗期，透過網路傳遞熄燈1分鐘運動，要讓民眾有表達不滿情緒的管道，更希望蔡政府真能正視人民的聲音。

「6/6熄燈1分鐘」救台灣活動內容：

熄燈一分鐘、喚醒陳時中

熄燈一分鐘、大家救台灣

面對日日攀升的確診人數及二位數的死亡，百姓、民間各界要捐獻國際認可的疫苗，指揮中心還到處扣紅帽，處處給小鞋穿，極盡刁難。這個政府面對全體百姓的生死安全，已麻木不仁、無動於衷。

蔡當局已鐵了心，執意拿全國百姓為國產疫苗祭旗，面對如此無能又無德的政府，咱們還能忍嗎？為表達憤怒與不滿，前衛生署長楊志良發起6月6日晚上8點，熄燈1分鐘的自救運動，要給蔡政府—記當頭棒喝，盼全民響應。

謹訂於6月6日(本週日)晚上8點，全台家家戶戶、各行各業，共同用熄燈1分鐘，來表達對蔡英文政府施政無方，讓台灣步入疫情黑暗期的強烈不滿與抗議。