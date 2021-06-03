台大護師染疫！張上淳證實「個位數確診」　社區、院內不易判定

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院出現醫護染疫個案，台大醫院副校長張上淳今（3）日證實此事，現在雙北各醫院針對高危險單位醫護人員都會進行定期採檢，發現很多醫護同仁確診，台大醫院也是經過這樣篩檢發現護理同仁陽性，目前掌握「還是個位數」。院方分析與院內不少陪病者確診，社區帶入病毒有關，張上淳坦言，現在要去判斷來自社區或者院內感染，不容易判斷。

台大醫院先前發生工務室人員群聚事件，院內進行普篩，所幸最後染疫情況控制在工務、行政人員，並無醫護確診。不過，院方今日證實上週發現1名醫護確診，調查該病房陪病者有多名陽性確診，該病房病人已經移出至其它單位，相關人員也有通知進行隔離匡列，並依規定通報。

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張上淳表示，現在雙北醫院都在做全院醫護篩檢，對於住院病人、陪病者也都篩檢，因為社區有相當程度的流行，任何人都會帶病毒進入醫院，高危險單位的醫護人員每5~7天就會採檢一次，此時會發現不少陽性確診；台大醫院經過類似篩檢，發現護理同仁確診，就他瞭解還是個位數，現在很多醫院都有類似情況，有其它醫師篩檢出陽性。他個人認為，有許多是社區環境得到，但也有少部分醫院環境得到。

張上淳說，有許多醫院第一個確診員工，通常都是社區進來，經過初步篩選沒有看到其它事件，或者有些有看到其它事件，至於是否院內感染，常常不太容易區分開來。

張上淳說，醫院進行醫護是從開始社區流行之後的建議，有些醫院已經篩了三輪，多少會有人確診，但都是個位數，醫護照顧量能還沒有太大影響。不過篩檢出後，確認相關足跡，確實有一些醫護會匡列成接觸者，做相關隔離與健康管理，多少會影響到醫院一線人力。由於雙北醫院已經大幅降載減少日常業務，可能會讓現在比較沒有醫療服務的人員遞補人力缺口。