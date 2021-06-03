影／郭台銘、佛光山搶購疫苗！葉元之籲政府該做「這件事」

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情持續蔓延，此波疫情也燒出台灣的「疫苗荒」，近日包含鴻海創辦人郭台銘、佛光山都紛紛出手，盼助政府採購疫苗。對此，國民黨新北市議員葉元之3日在ETtoday《雲端最前線》節目中呼籲，政府應該站在一個「協助者」角色，與郭台銘、佛光山「公私協力」，更積極的促成，而非等到所有事情辦好後，再扮演一個「核准或不核准」的角色。

郭台銘擬買500萬劑BNT疫苗，透過鴻海公司以及永齡基金會遞件給衛福部食藥署，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中2日稱「還缺原廠授權書」。另一方面，佛光山原想捐贈美國嬌生藥廠50萬劑疫苗，但嬌生表達只與政府協商；佛光山今則透露收到美國會友通知，台灣政府已與嬌生藥廠建立對接窗口，而中央流行疫情指揮歸陳時中也回應，經聯繫，對方表示目前只對COVAX供貨。

對此，葉元之3日在節目中直言，政府應該站在一個「協助者」的角色，如今政府可能沒辦法讓輝瑞疫苗能很快到貨，而郭台銘身為生意人，過去還能見到前美國總統川普，一定是有些私人關係，「我政府利用你這些私人關係，讓我能較快與原廠接到線，那原廠需要的政府保證，我來幫你」，所以政府與郭台銘應該是站在同一邊「公私協力」，一起與輝瑞談事情。

「政府不是等你把所有事情弄好後，再扮演一個『核准或不核准』的角色」葉元之也強調，如今疫苗就是不夠，不管有什麼困難，大家就是想趕快打疫苗，以達到群體免疫，「那假設郭台銘真的有辦法讓疫苗趕快進來，政府就應該派人跟他一起去談！」

葉元之也說，佛光山身為宗教團體，要替台灣買嬌生，看起來也不太有機會，所以政府也應該跟佛光山一起，「你帶我（政府）去，你談好，我（政府）在旁邊點頭，嬌生就會說好，我賣給你」，因此政府應該要更積極，成為一個促成、合作者的角色。

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