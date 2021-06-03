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社會 社會焦點 保障人權

台南又見打麻將群聚...長髮薄紗女應門　警：已經宣導那麼久了

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局6月1日陸續接獲民眾舉報，轄內有2處住家聚賭，隨即派員前往查處，並發現各都有5人共處一室聚集打麻將行為，蒐證後將在場違規者，2處10人，依傳染病防治法函送台南市衛生局依法開罰，每人至少罰6萬元。

▲台南市警永康分局查獲2場室內麻將聚賭，蒐證後將在場違規者，2處10人，依傳染病防治法函送台南市衛生局依法開罰，每人至少罰6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局查獲2場室內麻將聚賭，蒐證後將在場違規者，2處10人，依傳染病防治法函送台南市衛生局依法開罰，每人至少罰6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局查獲2場室內麻將聚賭，蒐證後將在場違規者，2處10人，依傳染病防治法函送台南市衛生局依法開罰，每人至少罰6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府為保障市民生命安全，堅決落實3級警戒規定，除可開放營業場所外，已多次重申「停止室內5人以上，室外10人以上」之聚會，但仍有民眾不遵守規定從事非必要社交行為，群聚打麻將。

6月1日下午4時35分，永信派出所接獲復華一街某大樓有人打麻將，巡邏員警前往查看後，果然發現5位年青人正在打麻將，都是朋友關係；另晚間7時20分，永康派出所也接獲轄內八德街某出租套房群聚打麻將，當場查獲4男1女同處一室，忍不住念「已經宣導那麼久了」，警方均填寫稽查記錄表製單，函送衛生局依傳染病防治法第37條第1項第1款及第67條第1項第2款規定，每位違規民眾處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

永康分局在此呼籲，請民眾應減少非必要的外出及活動，切勿有違規群聚情形發生，尤其日前中央流行疫情指揮中心已公告應暫停營業之店家，永康分局將加強查察是否有「假關門，真營業」，或轉移陣地至其他場所繼續營業之情形，如經查獲相關違規情事，將移請相關主管機關予以重罰，切勿心存僥倖、以身試法，也避免造成破口。

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