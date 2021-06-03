獅子鄉孝子為母後事奔波　警結合善心人士協助度難關

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝結合民間善心人土助獅子鄉戴姓鄉民 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

曾開過刀的獅子鄉鄭姓男子，無法負擔粗重工作，以打臨工維生，並接送罹癌的母親到醫院治療，及照顧患有先天性輕度身心障礙的孩子，讓他入不敷出，如今母親撒手人寰，讓他生活陷入困頓，枋寮警分局員警獲悉，發動民間募款幫他度過難關。

▲善款。

枋寮警分局東海派出所長藍清輝日前透由獅子鄉前鄉民代表柳宏忠得知，該鄉有一名戴姓男子，其76歲的母親於半年前檢查出確診為鼻咽癌末期，期間，都由戴男親自接送其母親至醫院回診，但由於已是癌症末期，不久後便撒手人寰。

經了解，戴男平時都以打臨工賺取微薄薪水維生，家中尚有先天輕度身心障礙孩子需照料，他因健康問題曾開過刀，無法負荷太繁重的工作，生活已很困苦。

這段期間，他咬著牙負擔母親醫療、接送、生活等費用，金額龐大；為了籌措母親喪葬支出，讓他四處奔波，一家生活陷入困頓。

藍清輝所長獲悉，決定協調民間善心友人蘇清波、黃慶春、江宏偉、戴昆財、許展榮、蘇福財、陳建志、王人偉、鄭富仁、藍雪琴及不具名善心人士，共同捐助新臺幣2萬3000元，在東海派出所內，親自交付善款予其戴姓男子，期盼幫他順利度過眼前難關。

分局長簡彥匡表示，東海派出所員警在疫情嚴峻當下，仍對於弱勢家庭主動聯絡善心人士解決困難，發揮了人民保母大愛的精神，足資同仁表率。

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