第一波紓困金明發放　巢運喊話：補貼租屋族「50%房租」

▲巢運喊話政府補貼50%房租。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐政璿／台北報導

行政院3日將公布紓困4.0完整內容，符合資格者4日就可開始領取。由於不少租屋族薪水受到影響，恐怕面臨繳不出租金的窘境，巢運建議政府應針對弱勢族群、自營作業者、農漁民、無一定雇主的勞工或自營工作者、營業受衝擊50%以上企業的員工給予50%租金補貼。

巢運2日邀請王婉諭、江永昌、吳玉琴、吳怡玎、邱顯智、張其祿、蔡壁如等跨黨派委員一同召開記者會，要求政府將紓困4.0擴及受疫情衝擊「繳不出房租」的租屋族。

巢運主張，當前相對可行且能盡速採取的方案，便是針對因疫情而薪資縮減的租屋族，提供租屋補貼；協助的對象為，符合紓困4.0的弱勢族群、自營作業者、農漁民、無一定雇主的勞工或自營工作者、營業受衝擊50%以上企業的員工且有租屋事實者。

符合對象資格者的相關補貼方式，巢運建議，「社會住宅租戶」補助50%應付房租，補助金額直接撥予地方政府、國家住都中心；「包租代管租戶」補助50%應付房租，補助金額直接撥予房東；「領取租金補貼者」補貼額度加碼50%，補助金額直接撥予受補助者。

邱顯智表示，目前各地方政府的租金減免措施不一，應該要盤點，有一致性作法。

江永昌提到外國做法，例如德國規定，在疫情的一定期間內，如果房客繳不出房租，房東不能跟房客解約，避免房客受疫情衝擊繳不出房租而被驅離等，這些可做為政策參考。

吳怡玎指出，社會最弱勢、最底層的人，是最提不出證明、不懂公家機關流程的人，希望行政院在這方面能加強協助。

張其祿說，防疫紓困期間，針對因失業且繳不出房租者，應列入社會住宅、包租代管、房租補貼房東的優先承租對象。此外，政府應建立鼓勵房東主動減租或免租的獎勵機制，並建立媒合平台，將民間資源導入受疫情影響的弱勢租客。