　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第一波紓困金明發放　巢運喊話：補貼租屋族「50%房租」

▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲巢運喊話政府補貼50%房租。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐政璿／台北報導

行政院3日將公布紓困4.0完整內容，符合資格者4日就可開始領取。由於不少租屋族薪水受到影響，恐怕面臨繳不出租金的窘境，巢運建議政府應針對弱勢族群、自營作業者、農漁民、無一定雇主的勞工或自營工作者、營業受衝擊50%以上企業的員工給予50%租金補貼。

巢運2日邀請王婉諭、江永昌、吳玉琴、吳怡玎、邱顯智、張其祿、蔡壁如等跨黨派委員一同召開記者會，要求政府將紓困4.0擴及受疫情衝擊「繳不出房租」的租屋族。

巢運主張，當前相對可行且能盡速採取的方案，便是針對因疫情而薪資縮減的租屋族，提供租屋補貼；協助的對象為，符合紓困4.0的弱勢族群、自營作業者、農漁民、無一定雇主的勞工或自營工作者、營業受衝擊50%以上企業的員工且有租屋事實者。

符合對象資格者的相關補貼方式，巢運建議，「社會住宅租戶」補助50%應付房租，補助金額直接撥予地方政府、國家住都中心；「包租代管租戶」補助50%應付房租，補助金額直接撥予房東；「領取租金補貼者」補貼額度加碼50%，補助金額直接撥予受補助者。

邱顯智表示，目前各地方政府的租金減免措施不一，應該要盤點，有一致性作法。

江永昌提到外國做法，例如德國規定，在疫情的一定期間內，如果房客繳不出房租，房東不能跟房客解約，避免房客受疫情衝擊繳不出房租而被驅離等，這些可做為政策參考。

吳怡玎指出，社會最弱勢、最底層的人，是最提不出證明、不懂公家機關流程的人，希望行政院在這方面能加強協助。

張其祿說，防疫紓困期間，針對因失業且繳不出房租者，應列入社會住宅、包租代管、房租補貼房東的優先承租對象。此外，政府應建立鼓勵房東主動減租或免租的獎勵機制，並建立媒合平台，將民間資源導入受疫情影響的弱勢租客。

ET快訊
快訊／「小英！給我疫苗」　藍委號召民眾到總統府抗議
颱風明天最靠近！發海警時間點曝　3地區迎雷雨
最高補貼3萬！4申請條件出爐　一張圖看懂
疫苗施打順序　前台大醫喊學習「英國大膽賭注」：似乎賭對了
快訊／中和印刷業爆8人確診！　57人全住工廠2樓宿舍
文大爆群聚多人確診！　校長喊話：請大家保護自己
全智賢結婚9年爆婚變！　分居已經半年
麥拉倫3死駕駛小開身分曝！　大火燒到車體消失

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「小英！給我疫苗」　藍委號召民眾快閃總統府抗議

郭台銘買BNT遲早見分曉　她點破這個問題才是「民怨」來源

免停業！北市規定「美髮美甲業提升防疫」　須梅花座、禁提供餐飲

快訊／中和印刷廠爆57移工8人確診！全員住工廠2樓宿舍恐成破口

疫苗打不完？王浩宇稱接種量能不足　「郭董買那麼多幹嘛？」

郭台銘500萬劑BNT恐破局？　羅智強：民進黨不要再搞小動作

3+11竟無會議記錄　王世堅怒嗆衛福部：幽靈做的決定嗎？

第一波紓困金明發放　巢運喊話：補貼租屋族「50%房租」

快訊 ／新北市府再爆1員工確診！　經發局臨櫃服務暫停至6／11

各界疫苗捐贈台　高嘉瑜：日本是最快且最可能成真的

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

6月14日能否「解除三級警戒」？　柯酸：當然可以！確診數就飆升

新店紅牌重機「高速闖紅燈」　撞上綠燈轎車！騎士噴飛10公尺

吳慷仁防疫在家惹怒邵雨薇！　失控手滑...女友開罵：不想理他

柯震東「老婆們~晚安」被粉絲唸到起身刷牙　尿尿聲全都錄「預告72小時不斷電直播」

看到朱學恒送「諷刺花籃」傻眼！　網紅486先生開砲：有必要這樣詛咒？

快訊／「小英！給我疫苗」　藍委號召民眾快閃總統府抗議

郭台銘買BNT遲早見分曉　她點破這個問題才是「民怨」來源

免停業！北市規定「美髮美甲業提升防疫」　須梅花座、禁提供餐飲

快訊／中和印刷廠爆57移工8人確診！全員住工廠2樓宿舍恐成破口

疫苗打不完？王浩宇稱接種量能不足　「郭董買那麼多幹嘛？」

郭台銘500萬劑BNT恐破局？　羅智強：民進黨不要再搞小動作

3+11竟無會議記錄　王世堅怒嗆衛福部：幽靈做的決定嗎？

第一波紓困金明發放　巢運喊話：補貼租屋族「50%房租」

快訊 ／新北市府再爆1員工確診！　經發局臨櫃服務暫停至6／11

各界疫苗捐贈台　高嘉瑜：日本是最快且最可能成真的

台江大道麥拉倫追撞！魚塭夫妻成焦屍慘死　女兒到場悲痛哭癱

「男友太小」行房沒感覺！　離婚3寶媽內診檢查…女醫生秒懂了

快訊／大同分局女警染疫　10天後再爆1警員確診

快訊／「小英！給我疫苗」　藍委號召民眾快閃總統府抗議

彩雲颱風明天最靠近！發海警時間點曝　3地區迎雷雨

美洲資格賽／4強賽程出爐　美國、委內瑞拉有奪冠優勢

勞斯萊斯Phantom慘遭義大利海關扣押　只因內裝用了這動物的皮

苗栗「京元電39人確診」！曾玟學爆「公司禁員工戴醫療口罩」

郭台銘買BNT遲早見分曉　她點破這個問題才是「民怨」來源

棒協棄打5搶1　登日本熱門新聞！日網友讚賞英明的決定

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

曾預測6月確診下降　他改口：進入第四波疫情

薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

郭台銘缺BNT原廠授權書？　她轟陳時中刁難：買方只需保證書

看完政府防疫民調　媒體人點名：該他上場

郭董進口疫苗　教授：關鍵問題難迴避

紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示2類人可領3萬紓困金

快訊／新北半個月確診死亡83人！今增9死年齡層曝光

快訊／中和印刷廠爆57移工8人確診！全員住工廠2樓宿舍

「不要再吵疫苗」女醫看雙北怒喊：先控好賣場群聚

快訊／6月14日解三級警戒？柯文哲酸「當然可以」：確診數就飆上去

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

更多熱門

相關新聞

水能載舟，亦能覆舟

水能載舟，亦能覆舟

最近這波疫情來得又快又猛，幾乎可以說是打得台灣社會全都亂了手腳，民間的惶恐不安這或許可以說是正常反應，但連政府的處置都顯得毫無章法，這就有些離譜了。這種情勢發展恐怕是台灣人民難以預料到的，這一點我們可以從ETtoday新聞雲的調查資料中看出端倪。

薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

國民黨提案：全民普發1萬元現金紓困

國民黨提案：全民普發1萬元現金紓困

抗疫聲中：臺灣面臨「三信危機」

抗疫聲中：臺灣面臨「三信危機」

國小以下孩童1人1萬！用這2張卡ATM就可領

國小以下孩童1人1萬！用這2張卡ATM就可領

關鍵字：

紓困房租租屋族補貼

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞餐點堆滿架沒人送　外送員曝內幕

6月大規模接種！怎麼打疫苗重點一次看

插管病患遭噴濺！急診醫：欠陳時中一條命

文大大倫館4人群聚　學生「翻大倫館垃圾吃」照片流出

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

台江大道「超跑麥拉倫」死亡車禍　爆炸照片曝光

日本：6月下旬將提供台灣AZ疫苗

病例飆高　陳時中部長連咳5聲說不出話

想借紓困10萬投資　女友狂勸！網一面倒讚爆

館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：講輸就噴這句

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

害怕AZ副作用？醫：輝瑞、莫德納更不舒服

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

缺BNT原廠授權書？郭台銘將釐清　她爆：衛福部根本沒規定

《火神》悲劇「第1集開頭早暗示」

更多

最夯影音

更多
周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生

周興哲暗夜緊抱趙岱新！　差6歲姐弟戀起死回生
德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

德國男在台灣接種「AZ疫苗」！　副作用太強...他：像被卡車輾過

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

龜速占道被閃燈示意竟重踩煞車　逼車逼到國道警...三寶慘踢鐵板

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

確診者往生後規定24小時內火化　殯葬業者：家屬無法見最後一面...

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

對比台港機場檢疫...拿行李就走　前空姐嘆：真的是天佑台灣嗎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面