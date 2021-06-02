薪資補貼2萬、急難救助3萬　紓困4.0最快6／4入帳

▲一圖看懂紓困4.0。（圖／ETtoday）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情爆發，為了加速紓困，立法院會5月31日三讀通過延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」到2022年6月，追加4200億至8400億元。行政院6月3日將通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

此外，行政院今（2日）研擬，本次受惠的勞工將新增2類，第1類是去年沒投保任何保險的自營業者，不在去年紓困範圍中，但今年有紓困需求者，每人將可領紓困金3萬元。

至於第2類，是投保薪資在2萬4000元以上的無一定雇主勞工，包括攤商、小畫家，去年不符合紓困資格，但今年有紓困需求者，每人將給予低於3萬元的補助。

根據國發會規劃，紓困4.0的對象，規劃包括因升級三級警戒而被管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業，以及受衝擊的農漁民、觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車等，行政院初步規劃如下（預計6月3日敲定）：

個人補助部分

1.中低收入戶、急難紓困、自營工作者

中低收入戶救助加碼4500元，急難紓困1萬元至3萬元、自營工作者每個月1萬元，最多可領3個月，申領資格再由主管機關後續說明。



2.農漁生活補貼

農民、漁民1萬元，甲級漁工（有參加工會），每個月1萬，共3萬元。

3.導遊領隊、計程車與遊覽車司機

導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機，每個月1萬，3萬元。

4.孩童家庭防疫補貼

家中有國小以下孩童，或國高中特教生，可領一次性定額補貼，1人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，若家中有2名學童可領2份補貼；經初步估計，國小以下孩童約245萬人左右，國、高中特教學生則為5萬人左右。

產業薪資補助

1.勞工紓困貸款

勞工紓困貸款每人最高10萬元，上次已申請過勞工紓困貸款者，這次可以再申請。

2.企業紓困貸款

央行針對中小企業的3000億元貸款，再追加1000億元，總額4000億元。其他原有紓困貸款，包括中小企業信保基金程做紓困貸款、觀光產業與與航空業、大型藝文業、農業也延續。