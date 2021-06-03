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防護力成健康關鍵　生醫龍頭保證：NMN已提高產量絕不斷貨

麗彤生醫（圖／麗彤生醫提供）

圖、文／麗彤生醫提供

面對台灣COVID-19新冠肺炎疫情緊張，民眾除了盡可能減少染疫風險，同時也盼著疫苗能盡快解決這波危機，而如何提升自我防護力，成為大多數民眾所關心的議題。

若能強化自身體質，便能有效提高身體的防禦資本，才是守護健康的關鍵。這樣的觀點也順勢帶動了相關保健食品的成長，知名保健領導品牌DV笛絲薇夢也證實，以NMN超能飲為例，在過去一週就賣出過去一個月的量。

今年年初才請來知名作家吳淡如知性代言的NMN超能飲，原以開啟青春動力為主打，但在健康議題成為注目的時期，人體重要活力因子的NMN便成為提升自身防護力的寶藏，不僅網路詢問度大增，更一度出現了斷貨危機，為此笛絲薇夢表示，民眾只要有需求都會竭力滿足，即日起將增加產能，讓NMN在這段期間絕不斷貨。

笛絲薇夢公關發言人表示，NMN超能飲其實並非針對近期社會現況的超前部署，而是順應近年國際間認定NMN是維持人體健康狀態關鍵的發現，因此著手研發出的高效機能飲品。根據國內外醫學研究報告指出，NMN是人體重要輔酶NAD+ 的前導物質，與人體全身上下系統的運作息息相關，亦是維持年輕健康的重要物質。雖然青花椰菜、高麗菜等食物含有微量的NMN，無奈單靠原形食物的補充遠不及人體機能所需，更何況體內NMN的水平還會隨年齡增長而下降，因此DV團隊經長時間的努力，成功研發出專利萃取技術，讓民眾能透過每天一小包15ml來補充青春活力及增強人體防護力。

麗彤生醫（圖／麗彤生醫提供）

▲健康成為首要議題的近期，NMN超能飲出現搶購熱潮
立即搶購▶ https://www.dv-go.com/nmn?product_id=3367

而問到決定成為NMN超能飲代言人的關鍵，吳淡如表示自己一直覺得『健康不該被年齡綁架』，因此即便六十歲也要保有青春活力，積極創造精彩。但面對到年齡帶來體力的極限和青春的流失，在這樣先進的時代，藉合格的保健食品來補強，不僅不是跟年齡低頭，反而是一種睿智地反抗。尤其針對NMN體內環保除舊佈新的訴求，可說是針對現代都市人量身打造，維護了健康同時兼顧顏值，全面提升了身體活力機能，自然能由內到外維持在最佳狀態。

鄒承軒醫師說明，NMN超能飲為高濃度日本青花菜芽萃取物，是液態劑型高濃度關鍵技術，小分子化能讓人體在短時間內吸收，並有助於體內轉化為重要的NAD+ 提升人體代謝能力，維持健康機能。

從前都說「人老心不老」，如今的百歲時代，人民應當將歲數僅僅視為一個數字，身體的狀態才是真正的年齡，透過養成良好的飲食、運動、睡眠等生活習慣，並補充合適的保健食品，全面提升防護力，即使生活上有諸多的改變和不便，但渴望健康的態度依舊不變。

免付費服務電話：0800-007-520
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