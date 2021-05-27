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超夯「6款食譜App」　居家防疫變身料理小當家

▲▼防疫,新冠肺炎,料理,食物,浪費。（圖／取自免費圖庫pexels）
▲防疫期間在家料理。（圖／取自免費圖庫pexels）


邱筱茜／綜合報導

防疫期間，大家乖乖配合在家不出門，關在家，想要吃的健康，還是自己開伙煮比較實際，但如果遇上料理黑洞該怎麼辦，就來幫大家整理，超實用的食譜App，家常菜、健康減肥餐、懶人料理通通都有，讓你在家也能變大廚。

1. 愛料理

「愛料理」有超過22萬份食譜，各種不同風格料理都有，每天都有新菜譜，讓大家學習，使用者也可以將自己的料理，上傳分享，互相交換料理心得。

▲▼ 愛料理 。（圖／Apple App Store）
▲ 愛料理 。（圖／截取自Apple App Store）

2. Cookpad

堪稱全球最大美食網的Cookpad，許多廚友都會在上面分享自己的食譜，除了有免費料理可以學習，除了家常菜、素食、快手菜，還有甜點、異國都能在上面找得到，另外，民眾也可以建立自己的食譜，紀錄料過程，裡頭的聊天功能，也讓你可以即時和廚友交流。

▲▼COOKPAD 。（圖／）
▲Cookpad 。（圖／截取自Apple App Store）

3.小紅書

近年來超夯的小紅書，也有許多料理教學，只要在在搜尋食譜輸入關鍵字，就可以看到許多料理影片，或是圖文教學，非常方便。

▲▼ 。（圖／） ▲▼ 。（圖／）
▲小紅書。（圖／截取自Apple App Store）

4. 日日煮 DayDayCook

「日日煮」內有許多家常菜料理食譜，相當適合天天下廚的媽媽或是上班族，介紹的食材容易取得，烹飪技巧也相當簡單容易入手。

▲▼ 日日煮 。（圖／）
▲日日煮。（圖／截取自Apple App Store）


5. 私廚

「私廚」可以將自己每天的料理記錄在App中，輸入料理名稱，就能讓安排每天的料理計畫，特別的是，它能幫忙檢查備料是否準備齊全，不讓你在烹調時漏東漏西。

▲▼ 私廚 。（圖／）
▲私廚。（圖／截取自Apple App Store）


6. 廚房故事

廚房故事裡頭包括來自世界各國的料理食譜，除了詳細的教學，美食分類也非常詳細，從早餐到主菜、小吃以及飲料、甜點，通通包辦，還有該怎麼切洗食材，也有詳細的圖文步驟教學。

▲▼ 廚房故事 。（圖／記者邱筱茜攝）
▲廚房故事。（圖／截取自Apple App Store）

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