　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自煮防疫也要珍惜糧食資源！在家開伙減少食物浪費6大招

▲▼防疫,新冠肺炎,料理,食物,浪費。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲防疫在家很多人選擇自己料理三餐，才發現廚餘量大增、浪費了不少食材。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

新冠肺炎疫情升至全國三級警戒，民眾開始了在家上班、上課的日子，而當全家人都在家吃飯時，不少人發現家中廚餘量爆增，許多當餐沒吃完的食物就這樣直接被丟棄，實在很浪費。在家防疫想吃得健康營養又希望能珍惜糧食，不妨參考國外網站《treehugger》提出的6個小技巧，只要稍微轉變想法、利用簡單的小道具，在家防疫也能吃得安心、對得起地球。

1、當餐沒吃完隔餐再利用

[廣告]請繼續往下閱讀...

每次小孩碗裡都留最後一口，然後說：「我吃不完了。」碰到這種情況先別發火，不想浪費食物的話，可以將家人當餐沒享用完的食物，例如青菜、白飯、肉類等收集起來，隔餐炒成什錦炒飯或煮成大雜燴，又是全新的美味。另外，小嬰孩進食時掉在回收盤上的零碎食物，也能留做下一份零食食用。

▲▼防疫,新冠肺炎,料理,食物,浪費。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、備妥小容器存放剩食

家中準備一些小型容器，便於存放剩食。像是孩子喝不完的牛奶，倒入容器、放進冰箱，第二天可以加到咖啡裡變成拿鐵，或是用來炒蛋增添風味和營養。中午剩的半碗湯飯裝入小容器中，下午拿出來當小點心吃。外送叫的墨西哥捲餅沒吃完，裝進小盒中，隔天煮少量蔬菜或調味咖哩，加入捲餅中就成了新的一餐。有了小容器能更好利用冰箱空間。

▲▼防疫,新冠肺炎,料理,食物,浪費。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、找出食物浪費模式

為了防疫減少外出，你是否一次就爆買超出冰箱和家人能負擔的食材？其實很多生鮮蔬果的保期沒那麼長，不想浪費食材的話，可以記下近來最常扔掉的食物，在採買時記得克制分量。另外，烹煮時就先想好，如果食物想立刻吃完、不想再加熱或難以保持良好狀態，像是炸薯條和生菜沙拉，那麼分量一次就不要做得太多。

▲▼防疫,新冠肺炎,料理,食物,浪費。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、先吃易腐爛的食材

承上，如果買回來的青菜、水果已經很熟了，盡快放入冰箱保存，並且先料理這些食材，才不會讓它腐壞浪費了。除了直接煮來吃，也可以變化料理方式，例如將熟到快腐敗的水果們，製成水果甜點，反而比直接吃更加美味；就快爛掉的蔬菜們可以加上奶酪做成派，或做成蔬菜通心粉等，這些都是能消耗大量即將變質食物的簡便方法。

▲▼防疫,新冠肺炎,料理,食物,浪費。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、改變食譜做法

有些人是因為居家防疫才開始下廚，還不熟練食材分配以及料理方式，通常是上網搜尋食譜按部就班烹煮，但如果不懂變通，埋頭就按照食譜做，很可能會因為少了某些食材而去購買，但用量只需一點點，剩下的放到過期造成浪費，像是蔥、蒜、洋蔥等辛香料，建議可以根據自己的口味調配分量使用。另外，可用能存放更久的乾貨取代新鮮食材；如果不能一直用到的新鮮食材，就不要購買整包。

6、利用冰箱冷凍功能

料理使用剩下的食材以及吃不完的食物，你都通通丟到冷凍庫嗎？雖然冷凍庫能拉長保存期限，可是一旦累積愈來愈多的東西，那些塞在深處的食物被霜覆蓋後，很容易會被遺忘因此過期。可以在將食材食物裝好送入冷凍庫之前，貼上時間標籤，並且養成每次安排用餐計劃前檢查冰箱的習慣，這樣就能降低食物食材過期而被浪費的風險。
 

ET快訊
酈英傑稱「台灣確診少」影響美援疫苗？　陳時中回應了
快訊／新北528之後會停班？　侯友宜透露「這兩項」觀察指標
北市聯醫昆明院區爆6人染疫！確診員工曾到「萬華阿公店」做愛滋
快訊／士林地院外傳槍響！　警持「衝鋒槍」逮人
台南1傳7！醫師有打疫苗　幫他看病竟中鏢
陳時中才說「沒有急速惡化」！醫3句話悲喊：不是唱衰這次真的慘
快訊／新北152例足跡曝！　集中5市場、4公園
美國不急著送台灣疫苗！AIT稱「確診比鄰國少」　南韓將先獲美
快訊／新北疫情擴大！　累計2278本土「各區分布曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《料理之王2》播出延後　參賽選手利用時間在家勤練廚藝！

戰疫物資口罩增產！中衛90%產能留台灣　華新增3成日產90萬片

12天炸4768例！本土病例地圖曝光　一開秒知「附近有多少確診者」

大台北明飆38℃↑！周末「梅雨鋒面報到」　西半部成降雨熱區

高雄按摩師父子確診　高市府：「這3類對象」可快篩

備戰6月「水情恐紅燈」竹市135供水站完成　竹科取水「得來速」

他打AZ疫苗8天後發燒「驗出血小板低下」　疑國內首起特殊血栓

一張圖看新北市病例分布！「板橋等7區域」均破百人　僅剩4淨土0確診

台東女參加「新居落成」聚會染疫　太麻里、金峰鄉快篩站提前啓用

彰化「秀妃養生會館」傳染鏈曝　股東送女員工採檢也染疫

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

戰疫物資口罩增產！中衛90%產能留台灣　華新增3成日產90萬片

12天炸4768例！本土病例地圖曝光　一開秒知「附近有多少確診者」

大台北明飆38℃↑！周末「梅雨鋒面報到」　西半部成降雨熱區

高雄按摩師父子確診　高市府：「這3類對象」可快篩

備戰6月「水情恐紅燈」竹市135供水站完成　竹科取水「得來速」

他打AZ疫苗8天後發燒「驗出血小板低下」　疑國內首起特殊血栓

一張圖看新北市病例分布！「板橋等7區域」均破百人　僅剩4淨土0確診

台東女參加「新居落成」聚會染疫　太麻里、金峰鄉快篩站提前啓用

彰化「秀妃養生會館」傳染鏈曝　股東送女員工採檢也染疫

北市聯醫昆明院區爆6人染疫！確診員工曾到「萬華阿公店」做愛滋篩檢

冷凍與常溫包都有！這8家五星飯店美味牛肉麵在家就能享用

戰疫物資口罩增產！中衛90%產能留台灣　華新增3成日產90萬片

防疫不出門！台東展延機車定期排驗　原訂5月完成者延至6月底

內蒙打擊虛擬幣「挖礦」！礦場主搬往四川「政策很快都會出來」

別擔心買不到！超商開賣獨家蔬果箱　在家還能爽吃8款熱壓吐司

「北病南送」巴士頻進出　嘉義檢疫所周圍居民人心惶惶

疫情升溫雙北醫療量能吃緊　時力提5大訴求守住醫護防線

疫情升溫「罰單」可延繳　「應到案日期」在警戒日期內緩1個月

都更分到5套房！暴富翁「房子全給兒子」…結果下場超淒涼

「這波殺傷力比去年3月嚴重」　柯文哲預告：28日說明北市紓困計畫

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

失智者、外送員　外出沒戴口罩免開罰

快訊／增302例本土「各縣市分佈曝光」

大陸要捐疫苗！陳時中：他們在打的「我們不敢用」

向大陸買疫苗　林明溱：上午9點已行文指揮中心

更多熱門

相關新聞

快訊／新北確診者「這區間挑戰最大」

快訊／新北確診者「這區間挑戰最大」

中央流行疫情指揮中心26日公布新增本土確診案例302例，新北市新增152例，校正回歸89例。新北市長侯友宜召開記者會公布數據，依年齡分佈來看，60歲以上42.6%最高，其次是40到59歲，佔36.6%，也就是說，40歲以上的確診者佔8成，侯友宜特別提醒，長輩挑戰最大，要好好做好防疫。

鳳凰旅遊駁斥揪輝瑞疫苗團玩美西

鳳凰旅遊駁斥揪輝瑞疫苗團玩美西

解密！林瑋豐4月就暖身酸政府

解密！林瑋豐4月就暖身酸政府

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

快訊／新北高風險熱點地區再擴大　侯友宜宣布新增土城6里

快訊／新北高風險熱點地區再擴大　侯友宜宣布新增土城6里

關鍵字：

防疫新冠肺炎料理食物浪費

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

王大陸擁吻《青春有你2》蔡卓宜

即／新店隨機殺人案　凶嫌王秉華一審判死！

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面