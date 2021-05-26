自煮防疫也要珍惜糧食資源！在家開伙減少食物浪費6大招

▲防疫在家很多人選擇自己料理三餐，才發現廚餘量大增、浪費了不少食材。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

新冠肺炎疫情升至全國三級警戒，民眾開始了在家上班、上課的日子，而當全家人都在家吃飯時，不少人發現家中廚餘量爆增，許多當餐沒吃完的食物就這樣直接被丟棄，實在很浪費。在家防疫想吃得健康營養又希望能珍惜糧食，不妨參考國外網站《treehugger》提出的6個小技巧，只要稍微轉變想法、利用簡單的小道具，在家防疫也能吃得安心、對得起地球。

1、當餐沒吃完隔餐再利用

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每次小孩碗裡都留最後一口，然後說：「我吃不完了。」碰到這種情況先別發火，不想浪費食物的話，可以將家人當餐沒享用完的食物，例如青菜、白飯、肉類等收集起來，隔餐炒成什錦炒飯或煮成大雜燴，又是全新的美味。另外，小嬰孩進食時掉在回收盤上的零碎食物，也能留做下一份零食食用。

2、備妥小容器存放剩食

家中準備一些小型容器，便於存放剩食。像是孩子喝不完的牛奶，倒入容器、放進冰箱，第二天可以加到咖啡裡變成拿鐵，或是用來炒蛋增添風味和營養。中午剩的半碗湯飯裝入小容器中，下午拿出來當小點心吃。外送叫的墨西哥捲餅沒吃完，裝進小盒中，隔天煮少量蔬菜或調味咖哩，加入捲餅中就成了新的一餐。有了小容器能更好利用冰箱空間。

3、找出食物浪費模式

為了防疫減少外出，你是否一次就爆買超出冰箱和家人能負擔的食材？其實很多生鮮蔬果的保期沒那麼長，不想浪費食材的話，可以記下近來最常扔掉的食物，在採買時記得克制分量。另外，烹煮時就先想好，如果食物想立刻吃完、不想再加熱或難以保持良好狀態，像是炸薯條和生菜沙拉，那麼分量一次就不要做得太多。

4、先吃易腐爛的食材

承上，如果買回來的青菜、水果已經很熟了，盡快放入冰箱保存，並且先料理這些食材，才不會讓它腐壞浪費了。除了直接煮來吃，也可以變化料理方式，例如將熟到快腐敗的水果們，製成水果甜點，反而比直接吃更加美味；就快爛掉的蔬菜們可以加上奶酪做成派，或做成蔬菜通心粉等，這些都是能消耗大量即將變質食物的簡便方法。

5、改變食譜做法

有些人是因為居家防疫才開始下廚，還不熟練食材分配以及料理方式，通常是上網搜尋食譜按部就班烹煮，但如果不懂變通，埋頭就按照食譜做，很可能會因為少了某些食材而去購買，但用量只需一點點，剩下的放到過期造成浪費，像是蔥、蒜、洋蔥等辛香料，建議可以根據自己的口味調配分量使用。另外，可用能存放更久的乾貨取代新鮮食材；如果不能一直用到的新鮮食材，就不要購買整包。

6、利用冰箱冷凍功能

料理使用剩下的食材以及吃不完的食物，你都通通丟到冷凍庫嗎？雖然冷凍庫能拉長保存期限，可是一旦累積愈來愈多的東西，那些塞在深處的食物被霜覆蓋後，很容易會被遺忘因此過期。可以在將食材食物裝好送入冷凍庫之前，貼上時間標籤，並且養成每次安排用餐計劃前檢查冰箱的習慣，這樣就能降低食物食材過期而被浪費的風險。

