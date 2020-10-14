詹江村罵舔共被訴！稱法官「小妹妹」認定有罪　法院罕見回擊

▲桃園市國民黨籍市議員詹江村9日在個人臉抒發文，指稱審判他的桃園地院法官是「年輕小妹妹」，認定他有罪。（圖／翻攝自詹江村臉書粉絲專頁）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市國民黨籍市議員詹江村去年8月在網路開直播，批評當時參選立委的基民黨發言人陳柏惟是「共幹」與「舔共」，後遭陳提告，桃檢依法提起公訴後，詹9日在個人臉書粉絲團發文說法官是「年輕小妹妹」，認定他有罪；桃園地院14日罕見發布新聞稿，案件目前仍在法院審理中尚未宣判，請勿干擾審判。

據檢方起訴書指出，市議員詹江村去年8月18日在Youtube直播，「陳柏惟你最反共，一邊賺大陸錢一邊反共，你不是一般的演員你是當共幹？以前賺紅錢好不好賺？紅錢香不香、甜不甜？」等語，甚至以不雅動作侮辱，陳不甘受辱提告，桃檢偵結依公然侮辱、加重誹謗將詹提起公訴。

詹江村於本月9日在個人臉書發文說，「他因為說陳柏惟舔共，被檢察官提起公然侮辱、毀謗公訴罪，到法院的時候，法官是一位年輕小妹妹，我心裡就直覺完蛋了！年輕法官不但不以無罪推論，還跟檢察官辯論，反而告訴我她認為，舔共的舔，就是有性交暗示語，故認我有罪。」

詹江村還指出，他向法官解釋，「怎麼舔共的舔，會讓人想成性交呢」？法官回應，「因為你還說了，是怎麼舔啊！是跪著舔還是站著舔、還是站著含、還是跪著含，這就是性交暗示。」

桃園地院14日以「實踐公平正義，不分性別年紀」為題發布新聞稿，有媒體引用詹江村在臉書貼文內容，涉及司法公正獨立及性別平權等公益，因此特別提出澄清呼籲；目前案件仍在法院審理中尚未宣判，詹江村發文稱法官認為他有罪與事實不符，為維護審判獨立，外界切勿以法官年紀、性別等進行干擾，應給予法院清淨的審判空間，地院在案件宣判後將再正式對外說明。

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