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南投+1確診足跡曝！直播平台女員工固定到草屯碧山郵局寄包裹

▲林明溱喊話中央放行地方政府購買新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣2日新增1名確診，縣府也在稍早公布其相關足跡。（圖／南投縣政府提供）

記者林冠吟／南投報導

台灣本土疫情持續嚴峻，2日指揮中心宣布新增372例本土病例，校正回歸177例，新增12例死亡個案，其中南投縣新增1例，累計已有19人確診，南投縣政府也在稍早召開防疫記者會，公布確診足跡與說明相關事項。

案9150，為32歲女性，住彰化芬園鄉，為直播工作室員工，31日因發燒、咳嗽及喉嚨不適自行前往醫院就醫，1日PCR檢測結果為陽性，2日確診，目前就醫治療中。南投縣府衛生局於1日接獲通報後，也立即啟動疫調，發現因案9150主要居住地以彰化縣為主，其足跡也多以彰化縣為主。目前也匡列接觸者計45名，並完成採檢，初步採檢結果皆為陰性，現已居家隔離中。另61名實施自我健康監測。

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南投縣政府也表示，由於案9150有公共場所活動史，曾去過草屯碧山郵局、7-11合廣門市、聖維尼西點麵包店、全家便利商店草屯敦和店。不過由於案9150為直播工作室員工，上班日的每日下午都會到郵局寄送網購物品，衛生局也呼籲民眾倘於5月17日起至5月21日間購買者，「提醒收到貨品後務必先用漂白水或75%酒精消毒後再拆封，以確保自身健康安全」。

▲▼南投2日確診足跡。（圖／翻攝自林明溱臉書）

▲▼南投2日確診足跡。（圖／翻攝自林明溱臉書）

▲▼南投2日確診足跡。（圖／翻攝自林明溱臉書）

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