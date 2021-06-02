確診病患攻擊醫護事件頻傳　警政署下令提高醫院維安層級

▲圖為警政署外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

由於近日多家新冠肺炎（COVID-19）確診病患收治醫療機構，接連發生確診者因情緒不穩、持刀攻擊或拉扯醫護人員防護裝備等暴力行為。警政署對此發表對策：為杜絕防範醫院偶發暴力或衝突事件，通令各縣市警察局加強醫療機構的安全維護，將會將強醫療院所維安，希望給醫護人員一個安全的醫療環境。

警政署要求全台各縣市警察機關，應與轄內各收治醫療機構建立緊急聯絡管道保持密切聯繫，並增加巡邏警網班次，提高巡邏密度，並要求警員在院區周邊不定時守望，以維護病患及醫院安全。警政署亦提醒員警趕赴醫療機構時，務必落實穿戴防疫裝備，以確保本身執勤安全。

▲確診男大鬧仁愛醫院，搭捷運逃到萬華被警方逮捕。（圖／記者黃彥傑攝）

警政署表示，近期因警察機關大量人力投入疫情調查、稽查八大行業、查辦疫情假訊息等防疫工作，考量地方警力吃緊、勤務運作繁忙，建議各收治醫療機構也必須強化內部自主安全反應機制；警方如接獲醫院或民眾報案，將立即調派警力前往查處蒐證，並依法從嚴究辦。

正當國內新冠肺炎疫情嚴峻之際，優良的醫療環境是靠全民共同維護的，警政署強調，絕不容許醫療暴力行為，將會與醫療機構緊密聯繫與合作，且提供必要的巡邏維安作為，並提醒院區內部應以高標準的管制措施禁止民眾攜帶危險物品入院，以加強維護機構內秩序維護，期能讓第一線醫護人力，免受暴力行為的威脅，安心工作對抗疫情。

【相關新聞】



►大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑 警員未上銬監視這下慘了



►確診通緝犯全名「陳進福」 逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬

►快訊／大安警分局驚傳警員確診 分局匡列51人快篩全面消毒