快訊／新北確診3947人「土城暴增31」　各行政區確診數曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心2日表示，國內新增372例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。確診個案中新增12例死亡。隨後，新北市長侯友宜公布310於各行政區數量分佈。其中，土城因爆發群聚感染事件，今日新增31人。

侯友宜公布各區累計數量，板橋885例，中和635例，三重453例，新莊352例，永和324例，土城309例，新店210例。此外，侯友宜特別強調，樹林、汐止、林口、三峽、泰山數據上升，則需要密切觀察。

指揮中心指出，今日本土個案共549例，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及臺南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。

其中，雙北地區以外縣市87例中1例有萬華活動史，65例已知感染源，21例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，今日新增之372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月2日至6月1日。另校正回歸個案177例中，為96例男性、81例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月30日。

▼6/2新北市單日最新疫情狀況。（圖／翻攝新北市政府直播）

▼0602新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）