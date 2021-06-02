亮刀連搶3高中女還摸胸「得手400元」　惡男剛出獄遭重判9年

▲21歲陳男因妨害性自主案件剛執行完10天，竟又持刀搶劫2女高中生及1名成年女性。（圖／免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北陳姓男子因妨害性自主案件剛執行完10天，卻未能悔改，當街隨機環抱高中女學生，並持刀抵住脖子喝令「不要動、交出錢」，被害人給了400元後，陳男又摸了她的胸部才落跑。6天後，陳又以同樣手法對2名高中女生下手，但這2次都踢到鐵板，未得手財物。士林地院依攜帶兇器強盜罪判9年有期徒刑。

事發於1月12日晚上9時許，陳男於三芝區田心子路附近見到落單正妹花花（化名），竟從後方環抱，拿出一把刀抵住花花頸部，喝令她「不要動、不要叫、交出錢來」。受到驚嚇的花花掙扎時右手指關節遭刀割傷，只好把身上的400元交給他。陳男拿了400元後，竟又趁琪琪不注意時觸摸琪琪胸部猥褻得逞，並隨即逃離。

1月18日上午6時許，陳男在淡水區大王廟公車站見17歲女高中生小玲（化名）低頭滑手機，又故技重施，以強暴脅迫要小玲拿錢出來。小玲不想配合，轉身以手抓住刀子並大聲尖叫，此時陳男見公車要進站，立刻放手逃跑。

沒搶到錢的陳男，同日晚間8時許在淡水區竹圍子1號附近，見16歲高中生萱萱（化名）獨自走在人煙稀少道路上，並從她後方以右手摀住萱萱嘴，左手拿刀抵住萱萱頸部喝令萱萱「不要叫、把錢拿出來」，萱萱不想給錢並抗拒，在推擠時右手無名指也遭割傷。

▼陳男持刀欲弱女子搶劫3次，2次未成功。（圖／取自免費圖庫pixabay）

審理時花花表示，拿錢給陳男時，感覺胸部有被觸摸到，但她並不確定是左邊還是右邊，花花稱「只知道是胸部，也不知道是用手還是身體其他部位或什麼東西碰到我，不是抓跟捏，就是輕輕碰，時間大概1 、2 秒。」

小玲出庭也驚恐表示，當天上午案發後立刻打給父母親求助，便先行前往學校上課，之後父母撥打電話向警方報案，並表示「我女兒被搶劫，但因為學校舉辦期末考，擔心考試結果事關學業成績，不克立即前往報案」直到20日期末考結束，才由父母親陪同到淡水分局製作筆錄。

法官認陳男正值年輕力壯，具備付出勞力以賺取金錢，但竟為牟取財物，刻意選擇人煙稀少對女性或年幼的人犯案，且3次犯行時間接近，有2次甚至攜帶凶器，導致花花及萱萱因此受傷，但審酌陳男坦承犯行，且犯罪金額僅400元，依攜帶兇器強盜累犯判處有期徒刑7年4月、故意對少年犯強盜未遂罪，累犯處有期徒刑1年8月、故意對少年犯攜帶兇器強盜未遂累犯，處有期徒刑3年10月，合併執行9年有期徒刑；強制猥褻部分因無積極證據而故判無罪。

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