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以色列衛生部證實：部分年輕男性施打輝瑞疫苗後「出現心肌炎」

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲以色列稱，施打輝瑞疫苗可能增加年輕男性罹患心肌炎的風險。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列衛生部1日表示，該國施打輝瑞疫苗的年輕男性中，有一定比例的民眾在接種後出現心肌炎。專家小組聲明稱，懷疑接種疫苗與16至30歲男性出現心肌炎症狀之間存在一定關聯性。以色列的疫苗接種率處於世界領先，目前已經有高達55%的民眾施打過疫苗。

根據《路透社》報導，以色列衛生部委託3個專家小組進行調查，研究顯示，在2020年12月至2021年5月之間接種疫苗的500多萬人中，有275人罹患心肌炎。大多數出現心肌炎的民眾是輕症，住院時間不超過4天。而這種情形在16至19歲的年輕男性中出現的比例最高。

▲▼以色列官員28日公布輝瑞疫苗的有效性達99.96%，目前已有30%的國人完成接種。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列目前已有約55%的民眾完成接種。（圖／達志影像／美聯社）

專家小組透過衛生部發表聲明稱，「接種第二劑輝瑞疫苗與16至30歲的男性中出現心肌炎可能有一定關聯。」儘管以色列衛生部發表了此項聲明，但並沒有提出任何建議。事實上，以色列原本最快本周就要決定是否開放12至15歲民眾施打疫苗。

美國疾病防治中心（CDC）的一個諮詢小組5月曾建議進一步地研究心肌炎與mRNA疫苗之間可能存在的關聯，其中也包含輝瑞疫苗與莫德納疫苗。儘管CDC並未在施打疫苗的民眾中，發現超過預期比例的心肌炎病例，但是仍在一份聲明中指出，「應該要讓醫療保健提供者知道其擁有潛在不良性」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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