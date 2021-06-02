高嘉瑜：國外疫苗先進來！　羅友志喊欣賞「讚到快被出征」

▲高嘉瑜表示支持國產疫苗，但現在國外疫苗要先進來。（資料圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

本土疫情持續延燒，疫苗成為全台民眾最關心話題，對於未通過第三期臨床試驗的國產疫苗更是爭議不斷。民進黨立委高嘉瑜昨（1）日就表示，她絕對支持國產疫苗，但還需要時間驗證，現在只能讓國外疫苗先進來。

高嘉瑜在臉書發文表示，「我絕對支持國產疫苗！我也希望台灣生技產業能發光發熱」，不過再怎麼緊急授權也要按部就班，「如果國產疫苗解盲的安全性、有效性超越國外疫苗或能跟國外並駕齊驅、能得到WHO的國際認證，讓國人出得去，我為台灣驕傲，也證明台灣生技產業能在國際發光發熱」。

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▲高嘉瑜發文。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）



高嘉瑜指出，現在遠水救不了近火，國產疫苗仍在等待時間驗證，只能先讓國外疫苗進來，「只要安全性、效益性沒問題，用最快的速度放寬行政流程，全力協助國外疫苗進口，讓人民有選擇的權利，我相信政府一定會用實際的行動破除謠言，以台灣人民健康為優先，讓第一線的醫護能喘口氣，讓台灣能恢復正常的生活！」

文章PO出沒多久，名嘴羅友志就馬上在底下留言表示，「再繼續按妳讚，我會被我粉絲出征了...但是，真的很欣賞妳講真話」，其他網友也紛紛跟上回覆，「在綠油油的世界裡敢說良心話，佩服妳」、「我投你三次了，到底什麼時候要退黨啦」、「願你能持續撐住抱有初心，不要被網軍跟黨內壓力所改變」、「辛苦了委員！貴黨只有你敢講真話、肯反應民意」。

▼羅友志、網友回應。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

