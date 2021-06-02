首例！吳夢夢不爽「一句話」告贏盜版老司機　原因只為4個字

▲宜蘭地院日前認定吳夢夢的無碼成人片受著作權保障，轉傳的網友侵權，判拘役40天。（圖／翻攝Google Maps）

圖、文／鏡週刊

在情色平台拍攝無碼成人影片爆紅的「台灣第一AV女優」吳夢夢，不滿自己出資拍攝的付費成人片，遭網友免費分享，整理外流名單後鎖定逾50人提告，最近宜蘭地方法院審理認定，吳夢夢無碼成人影片也擁有著作權，網友轉傳已侵權觸法，判處拘役40天，創下無碼成人影片享有著作權保護的首宗司法案例，此判決也已引起日本AV片商協會高度關注。

吳夢夢不滿心血遭盜版外流，自2019年起開始蒐證，陸續對67名網友提告。其中一名挨告的張姓網友，家住宜蘭縣礁溪鄉，2019年12月間將吳夢夢的3部付費影片側錄後，分段轉傳到有63名成員的LINE群組。

吳夢夢發現後對這些網友提告，並出示劇本、拍攝場地的旅館費用及攝影師、化妝師等薪資支出憑證，以證明這些封面標註「吴梦梦监制」的作品，都是她個人監製兼當女優的產出，理應受到「智慧財產權」保障。

宜蘭地檢署偵查後認為，吳夢夢確實擁有遭人外流的3部成人片著作權，張姓網友盜錄轉傳已構成侵權，將他起訴並向法院聲請簡易判決；宜蘭地院審理後認定張姓網友罪證明確，但審酌其目的並非營利，到案即認罪且無前科，因此以違反《著作權法》判處拘役40天，得易科罰金4萬元，仍可上訴，創下首宗司法判決保障無碼成人片著作權的紀錄。

曾擔任司法官的律師翁偉倫表示，早年司法見解將成人片視為猥褻物，認為其並不擁有智慧財產權，但近年有許多像是日本AV片商組成的協會IPPA跨海提告的判例，顯見現今司法見解認為，成人影片也是著作的一種，應受到《智慧財產權法》保障，「但過去判例都會參照日本法規，成人影片必須在私處打上馬賽克，否則就違法，無碼片被認為有著作權，確實少見。」



本刊調查，吳夢夢提告後，張姓網友放低姿態，坦承轉貼她的成人影片到群組供人觀看，但偵訊時又向檢方哭窮，指稱自己從事服務業，月薪不高，希望能與吳夢夢私下和解，事後卻遭網友截圖對話，爆料張姓網友在群組內大放厥詞說：「笑死，敢拍還怕被外流」，導致最後雙方和解破局。

吳夢夢提告的網友遍及全台，先前提告案件一度在台北地檢署獲不起訴，北檢認為網友僅分享影片連結，並無下載、重製等情形，給予不起訴處分，為此，吳夢夢原先也對宜蘭這起官司不抱希望，最後能勝訴讓她感到欣慰。

吳夢夢接受本刊採訪時說，她並非執意要告網友，或是為了和解金而興訟，主要是希望能夠「以訟止盜」，透過司法審判讓大眾知道，轉傳或重製他人心血結晶是需要付出代價的，「看到就看，不要再手賤轉出去。」她真心盼望自己可以成為首例法院認證、台灣成人影片創作享有著作權的第一人。



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